Ema Novotná 28. 7. 2024 clock 2 minuty

Optické iluze na vás mohou prozradit mnohem více, než si možná myslíte. Jak jste na tom například se vztahy a důvěrou? To se ukáže podle toho, co uvidíte na obrázku. Zkuste to taky.

Optické iluze, především ty, na kterých můžete vidět 2 věci zároveň, toho mohou hodně napovědět o vás a o vašem smýšlení. Mohou vám prozradit, zda jste pesimista, či optimista, které hemisféře mozku se podřizujete více, nebo vám mohou pomoci pochopit, jak jste na tom například co se vztahů a emocí týče. Tento test vám ukáže, jestli máte problém s důvěrou v ostatní. Podívejte se, možná se o sobě dozvíte něco překvapivého. Test s kočkou V této optické iluzi uvidíte kočku na schodech. Podívejte se na obrázek, vypněte mozek a po 3 sekundách se rozhodněte, co vidíte jako první. Kočku, která jde do schodů, nebo kočku která jde ze schodů? Možná to zní infantilně, ale je zajímavé, co o vás může říci jeden obrázek. Jste připraveni? pinterest Je nám líto, ale vložený obsah již není dostupný. Viděli jste kočku, co jde po schodech nahoru? Pokud jste viděli kočku, která jde směrem nahoru, pak jste osoba, která je optimistická a snaží se v lidech vidět jen to nejlepší. Co se týče vztahů, jste loajální až za hrob, pro svou spřízněnou duši byste šli přes mrtvoly, jenže tato velice silná láska a loajalita z vás mohou udělat lehce naivního a až příliš důvěřivého člověka. Je to sice krásná kvalita, jenže se někdy může stát, že vás pro dobrotu vašeho srdce lidé často zneužívají, jelikož vědí, že vy vždy pomůžete. Jenže, když pak potřebujete pomoc vy, nechají vás na holičkách. Milovat a důvěřovat je nádherná vlastnost, ale je důležité, abyste si vážili sami sebe a měli sebe samé a vaše vlastní blaho na prvním místě. Teprve pak budete moci pomáhat ostatním. Viděli jste kočku, co jde po schodech dolu? Pokud jste viděli kočku, která jde po schodech dolu, jste velice inteligentní člověk, možná někdy až cynický, a rozhodně si dáte načas, než někomu začnete důvěřovat. Jako člověk jste velice praktický a jste analyzátorský typ. Lidé cítí, že se na vás mohou spolehnout. Někdy však máte problém si užívat krásu přítomného okamžiku, jelikož vám mozek dráždí myšlenka, že všechno hezké jednou skončí, nic netrvá věčně, a život je velice pomíjivý. Co se týče vztahů, trvá vám opravdu dlouho, než otevřete své srdce a jste nedůvěřivý, jelikož nechcete mít zlomené srdce. Snažte se ale někdy zahodit mozek a jen být, existovat v přítomném okamžiku. Související články close Hobby Udělejte to se sklenicí v obchodě a zjistíte, zda je nabízený med pravý video close Hobby Novinka pro lidi s řídnoucími vlasy: Díky této technice je budete mít zpět během chvíle video Zdroje: www.dotyk.cz, magazin.aktualne.cz

