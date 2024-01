Víte, v čem se cítíte nejlíp? Jaké oblečení vám nejen padne, ale také odráží vaši osobnost? Najděte vlastní styl a buďte originální! Poradí vám stylistka i miss Venezuela.

Nechte si poradit od stylistky i bývalé Miss Venezuela

Nejen bývalé Miss, které se často v šoubyznysu, módě a společenským událostem celoživotně věnují, ale také profesionální stylistky se shodují na jednom. Najít vlastní styl je klíčové nejen pro dojem, ale i vlastní komfort a sebevědomí.

Nejde totiž jen o to, co na sebe člověk oblékne, ale také jak se v tom cítí. Zda s tím právě takový vzhled rezonuje nebo je jen jako v kostýmu převlečený za někoho jiného. Není pravdou, že chic buď jste nebo ne tak nějak od přírody. Prací stylistek je právě pomoci ženám i mužům najít jejich to pravé právě pro ně!

Na módu se lze dívat různě a každý vnímá oblékaní individuálně a klade na sebe i šatní různé nároky. Nejde jen o to, co se nám na někom líbí, ale hlavně o to, zda se cítíme v takových šatech ve své kůži. S hledáním stylu vám může pomoci i toto video z YouTube repertoáru české stylistky Michaely Tutko.

Miss Venezuela Inés Sheero propadla módě

Stylů je celá řada, stejně jako barevných kombinací a v obchodech najdete trendy kousky, které se budou hodit ke každé konkrétní zvolené vizáži. Inés Sheero získala korunku jako Miss Venezuela 2000. Po více než dvaceti letech je stále krásnou a zajímavou ženou, která může ženám lecos napovědět.. Celoživotně se věnuje módě i návrhářství a ve svých doporučeních může směle navázat na velmi pěkný návod Michaely Tutko.

Miss Venezuela radí vytvořený šatník doplnit o kousky, které nenajdete v obchodních řetězcích. Ač určitě doporučuje podívat se i po vysoce kvalitních, originálních a značkových oděvech, hledat byste měli i v jiných vodách.

Nesnažte se kopírovat, ale inspirujte se. Oblékejte se sama nebo sám pro sebe. Hrát si na někoho není projevem silného charakteru ani důvtipu. I muži definitivně mohou být styloví!

close info Kiselev Andrey Valerevich zoom_in Nesnažte se kopírovat ostatní. Najděte vlastní styl, ve kterém se budete cítit dobře.

Čím obohatit styl a kde hledat unikátní kousky?

Nebojte se kombinovat staré s novým. Není na tom vůbec nic divného a nadčasové kousky byly, jsou a budou napříč všemi styly, dekádami, materiály a barevnými paletami. Probrání šatníku po prababičce ani nákup v místním secondhandu není žádné faux pas.

Poohlédněte se také po módě a návrhářích ve vašem okolí. Nevadí přece, že nemají (zatím) slavný boutique nebo fashionshow v Miláně, mohou vás mile překvapit neotřelými nápady a zajímavým pracováním. To stejné platí pro výrobce a ruční výrobu doplňků a šperků. I detaily mohou hrát hlavní roli.

Jedinečný styl za vás nikdo nevymyslí, odborník může pomoci, ale oblékat se do něj a kombinovat oblečení každý den budete muset vy. Nebojte se vyčnívat a užívat si ty kousky, které se vám nejvíc líbí. Nejde však nutně o extravaganci a nepatřičné ošacení, které se k určitým příležitostech nehodí nebo jsou proti etiketě.

Oblékejte se podle nálady. Do divadla asi nepůjdete v teplákách, ale ke každé příležitosti si můžete zvolit takové ošacení, aby odpovídalo i vašemu momentálnímu rozpoložení. Prolínání stylů je určitě dovolené a že je oblečení pohodlné neznamená, že jde o overálek z flísu.

Zdroje: hola.com, 16styletypes.com