Nejtlustší znamení horoskopu: Nemohou za to. To hvězdy!

Máte nějaké to kilo navíc a nemůžete zhubnout, i když se snažíte sebevíc? Žijete zdravě, hýbáte se, sportujete a stejně nic nepomáhá? Pak vám možná hvězdy do vínku nadělily obezitu, a pokud chcete vypadat k světu, měli byste poslouchat rady následujícího horoskopu.

Beran

21. 3. až 20. 4.

Je to až neuvěřitelné, jak jsou Berani akční a sportovně založení lidé. Mají pružné tělo, jsou ohební a dobře pohybliví, přesto mají sklony mít nějaké to kilo navíc. I když se sebevíc snaží, nikdy nebudou mít dokonalou postavu. Jsou prostě tak stavění a větší zadek a boky k jejich tělu patří. Nejsou to žádní sádelnatci, ale nadváhu zkrátka a dobře mají.

Místo pohybu, kterého mají Berani dostatek, by se naopak měli zaměřit na relax a odpočinek. Když nebudou každý den v jednom kole, jejich organismu se uleví a možná shodí i nějaké to kilo. Není nic snazšího, než si zajet na wellness pobyt, k moři nebo si prostě jen lehnout doma s knížkou na gauč. Lidé v tomto znamení by si měli uvědomit, že je důležité i odpočívat.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi jsou klasičtí tlusťoši, kteří se skoro nehýbou a rádi si dají něco dobrého na zub u televize. Není tedy divu, že mají nadváhu a i když dostanou čas od času záchvat, že musejí zhubnout, nikdy s tím nic neudělají. Není to totiž v jejich silách. Vesmír jim dal do vínku velký apetit a chuť na sladké, kterou nemůžou ovládnout.

Toto znamení má největší chutě večer a nejhorší na tom je, že i když si své oblíbené čokoládičky odepřou a chroupají místo nich ředkvičky, stejně nic nezhubnou. Jejich tělo je na přísun cukru už tak zvyklé, že bez něj nemůže fungovat. Lvi tedy za to, že jsou tlustí, nemohou, hvězdy jim s tím totiž nedovolí nic moc udělat.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci mají obezitu v genech. Když vidíte rodinu Střelce, víte, odkud má svou kulatou postavu. Všichni totiž vypadají jako koblížky s nožičkami. Hvězdy daly tomuto znamení do vínku velkou kulatou hlavu, pěkně sádelnaté bříško a druhou bradu. Jim to ale nevadí, pohybují se totiž ve společnosti stejně korpulentních lidí a ani v rodině jim nikdo nevysvětlil, že to není normální, když tak vypadají všichni Střelcovi příbuzní.

Pokud se sebou chce Střelec něco udělat, měl by navštívit odborníka a nechat si sestavit jídelníček, ale i cvičební plán na míru. Je na tom totiž už tak, že nějaký běh a saláty k úbytku kilogramů nepostačí. Když bude mít ale pevnou vůli, po nějakém čase by se výsledky dostavit mohly.