Které tajné touhy máte podle znamení zvěrokruhu? Odhalte je včas

Věřte nebo ne, znamení zvěrokruhu může prozradit vaše skryté touhy a tajné myšlenky, které řídí vaše chování každý den. Jaká skrytá přání mají jednotlivá znamení zvěrokruhu?

Beran (21.3. - 20.4.)

Být vůdcem a dosáhnout v životě velkých věcí

Beran je prvním znamením zvěrokruhu a jedním z nejodhodlanějších. Lidé zrození v Beranu jsou rození vůdci, kteří sní ve velkém a snaží se jít ostatním příkladem. Jsou to nezávislí, nadšení a extrémně cílevědomí lidé. V životě mají obvykle obrovské cíle a jsou ochotni jim obětovat všechno, aby jich dosáhli. Touží být vůdci a jejich laskavá povaha a optimismus z nich dělají velké vzory pro ostatní.

Býk (21.4. - 21.5.)

Bezpečí a jistota ve všech oblastech života

Býci touží po bezpečí a jistotě ve všech oblastech svého života, včetně domova, lásky a peněz. Tito lidé jsou extrémně loajální a spolehliví, ale nejsou příliš sebevědomí a místo vedení raději následují. Býci jsou opatrní, tvrdohlaví a dokáží dobře hospodařit s financemi. Jejich tvrdohlavost vždy zajistí, že dosáhnou toho, co si stanoví, bez ohledu na to, jak je to obtížné.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Rozmanitost a nové zážitky

Zrozenci v Blížencích jsou komunikativní znamení, které touží po znalostech a informacích, a také po rozmanitosti, nových zkušenostech a učení se novým věcem. Blíženci jsou zvědaví, upovídaní, chytří a dobrodružní lidé, kteří se snadno vejdou do každé situace. Jednou z jejich největších tužeb je nakrmit svou vnitřní touhu cestováním a novými zážitky. Rádi se učí prostřednictvím zkušeností, objevování a zkoumání.

Rak (22.6. - 22.7.)

Cítit se svobodní

Rak je čtvrtým znamením zvěrokruhu a jedním z nejzuřivěji nezávislých znamení. Raci nenávidí svazování, i když jsou velmi loajální a oddaní. Lidé narození v tomto znamení jsou velmi plaší, nejistí a citliví. Jakmile však překonají svou plachost, není nic, čeho by nemohli dosáhnout. Jsou také vysoce intuitivní a využívají toho k dosažení svých cílů. Jejich tajnou touhou je být svobodní a nespoutaní.

Lev (23.7. - 22.8.)

Respekt a chvála od ostatních

Skrytou touhou Lva je být neustále chválen, obdivován a respektován. Lidé narození v tomto znamení touží po absolutní moci, autoritě a chvále za své úspěchy. Lvi jsou rození vůdci. Jsou to ambiciózní a sebevědomí jedinci, kteří mají velké cíle a budou tvrdě pracovat na jejich dosažení. Jsou velmi velkorysí, laskaví a starostliví, ale také rádi mají věci pod kontrolou. Jejich největší touhou je dosáhnout uznání za své úspěchy.

Panna (23.8. - 22.9.)

Milovat a být milován

Lidé narozené ve znamení Panny jsou spolehliví a loajální, naplněni láskou. I když dokážou být chladní a vypočítaví, ve skutečnosti touží po lásce, chtějí se vášnivě zamilovat a najít si spřízněnou duši. Panny mohou být náročné na malé detaily, ale jsou velmi inteligentní a mají skvělé analytické schopnosti. Využívají své dovednosti k logickému řešení svých problémů a navigaci z obtížných situací. Láska je však to, co odporuje veškeré logice, a proto patří mezi jejich největší touhu.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Rovnováha a spravedlnost

Váhy jsou znamením, které touží po rovnováze, harmonii a jasnosti v životě. Váhy jsou spokojené pouze tehdy, když je vše v dokonalé rovnováze. Jsou to mírumilovní jedinci, kteří chtějí spravedlnost a absolutní řád. Váhy se snaží vyhýbat konfliktům, jak jen mohou. Někdy mohou být opravdu nerozhodní, takže se obvykle nepouštějí do velkých projektů, které vyžadují spoustu času a tvrdé práce.

Štír (24.10. - 22.11.)

Dostat se na vrchol

Štíři jsou extrémně odhodlaní jedinci, kteří nikdy neustoupí před výzvou. Jejich největší touhou je dostat se na vrchol a dokázat tak každému, kdo o nich kdy pochyboval, že se mýlí. Štíři jsou velmi ambiciózní a chtějí uspět tam, kde ostatní selhali. Jsou vášniví a nedají pokoj, dokud nedosáhnou všech svých cílů. Někdy však ve snaze stoupat na vrchol mohou propadnout žárlivosti.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Udělat velkou změnu

Lidé narození ve znamení Střelce jsou inovátoři a stavitelé, kteří se nebojí zkoušet nové věci. Jejich přáním je přinášet skutečné inovace a změny ve světě, která může změnit životy mnoha lidí. Střelci jsou nápadití, kreativní a tvrdě pracující lidé, kteří raději pracují sami, jen aby si zachovali nezávislost. Tito lidé jsou introverti a preferují malou skupinu lidí. Jsou však milí a věrní přátelé a skvělí v řešení problémů.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Být obdivován blízkými

Kozorohové touží po obdivu a chvále za své úspěchy od své rodiny, přátel a spolupracovníků. Jsou zodpovědní, loajální a důvěryhodní, ale neustále touží po respektu a náklonnosti svých blízkých. Jsou to skvělí vůdci a dobří přátelé, kteří vám pomohou vždy, když potřebujete. Když se jim nedostává obdivu, mohou být náladoví a není snadné s nimi jednat.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Vyčnívat z davu

Vodnáři mají silnou touhu vyčnívat z davu a touží po uznání. Lidé narození v tomto znamení jsou chytří, vtipní a vynalézaví jedinci plní originálních nápadů. Pomáhají často lidem v nouzi. Tito lidé jsou rebelové, kteří se neradi řídí pokyny a musí vždy vynikat nad ostatními. Znají svou cenu a touží po uznání. Jejich humor a vtip z nich dělají vynikající vůdce.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Proměnit sny ve skutečnost

Ryby jsou snílci, kteří touží proměnit své nejšílenější fantazie a sny ve skutečnost. Lidé narození v tomto hvězdném znamení jsou nápadití, soucitní a mimořádně citliví. Patří mezi skvělé přátelé a ještě lepší řešitele problémů, kteří vždy myslí mimo rámec. Ryby rády sní až do té míry, že zleniví. Tito lidé nechtějí být ve vedení, raději následují a plní pokyny druhých. Jejich největší touhou je vidět svět tak, jak ho vidí ve svých snech.

Zdroje: www.dumblittleman.com, horoskopy.blesk.cz