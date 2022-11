Nejtrapnější znamení zvěrokruhu: Tyto ženy udělají ostudu, kamkoli přijdou

Znáte ten okamžik, když najednou ve společnosti zavládne trapné ticho? Ať už jste to vy, kdo je středem pozornosti, či nikoli, existují ženská znamení zvěrokruhu, které se do takových situací dostávají poměrně často. Některé jsou na trapné momenty úplné odbornice. O jaká znamení se jedná?

Beran (21.3. - 20.4.)

Beran je prvním znamením zvěrokruhu a také v každodenním životě následuje postoj „já na prvním místě“. Toto však může vést k nepříjemným situacím. Ženy v Beranu se často vrhají do nových akcí, aniž by si danou věc dobře promyslely a vymyslely plán. Obzvláště v zaměstnání působí hodně trapně, když nedokáží vysvětlit svůj záměr a vypadají nepřipravené. Ženy v tomto znamení jsou také nemotorné a náchylné k nejrůznějším nehodám, protože neustále spěchají. Občas svým chováním způsobí pořádnou ostudu.

Berani pořád někam spěchají. Nehody jsou u nic poměrně časté. Zdroj: Profimedia

Střelec (23.11. - 21.12.)

Znáte ty ženy, které na sebe prozradí úplně všechno, a to i ve společnosti lidí, kteří je v podstatě ani neznají. Neznají míru a občas říkají věci ze soukromého života, které by měly být před ostatními skryty. Pokud jste to někdy zažili, jistě si dokážete představit ty trapné pohledy všech kolem. Také si často neberou servítky a bez okolků řeknou, co si o druhých myslí. Často by se v ty momenty dalo dusno doslova krájet.

Rak (22.6. - 22.7.)

Toto vodní znamení reprezentované krabem, by se mnohem raději schoulilo do své ulity, než aby konverzovalo s velkou skupinou lidí. Rak je ve své skořápce šťastný a cítí se bezpečně. Jakmile však tyto ženy dostanete mimo bezpečí jejich skořápky, budou extrémně trapné.

Když je uvrhnete do nové společnosti, na večírku, v práci či ve škole, jsou zmatené, raději mlčí a snaží se zorientovat. Ne vždy však platí „mlčeti zlato”, a tak je jejich uzavřenost a mlčenlivost považována přinejmenším za nevychovanost, v tom horším případě za trapné a hrubé jednání.

Některé ženy jsou drbny, a to je dostává do trapných situací. Zdroj: Profimedia

Panna (23.8. - 22.9.)

Pracovitá a praktická Panna může být někdy považována za outsidera. Ve společnosti se totiž tyto ženy dokáží bavit většinou pouze o pracovních věcech, jsou strohé a odměřené. Lidé kolem nich je většinou nijak nezajímají, dokud se s nimi nezačnou bavit o práci. Ach, jak jsou s tím Panny trapné. Koho by bavilo na večírku rozebírat pracovní záležitosti?

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Vodnář je nejintelektuálnější, nejinovativnější a nejprogresivnější znamení zvěrokruhu, přesto se mohou v jeho společnosti mnozí potutelně usmívat. Je to tím, že ženy Vodnářky jsou zcela nekonformní osoby, nedbají na názory ostatních, jdou si svou vlastní cestou, což může konzervativnější osoby i šokovat. Vodnářky pro ně budou trapné osoby, které se neumí přizpůsobit většině.



