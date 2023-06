Největší trapky zvěrokruhu: Tato znamení dokáží ztrapnit sebe i vás. Znáte je?

Co všechno může být napsáno ve hvězdách a jak znamení zvěrokruhu ovlivňuje i ty momenty v životě, kdy bychom to nejméně čekali? Mnohem víc, než si myslíme. Některé ženy přijdou do společnosti a na první pohled oslní, jiné jsou schopné udělat ostudu ještě dříve, než vůbec otevřou dveře. Která znamení jsou na tom nejhůř?

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Každý, kdo alespoň občas chodí do společnosti, dobře ví, že se musí alespoň trochu přizpůsobit, aby zapadl a ostatní se s ním cítili dobře. Ženy Vodnářky to ale vidí docela jinak. Jsou to přece ony, které mají nejlepší názory a hlavně největší přehled, který je potřeba dát najevo, aby se i ti ostatní poučili. Ne, není. Jsou chvíle, kdy je lepší stát se rovnocenným členem skupiny, což tyto ženy jen těžko pochopí.

A tak se může stát, že jsou považovány za esenci trapnosti a že taková „profesorka“ nebude příště pozvána. Jenomže to je právě to, čeho se Vodnářky bojí nejvíce – situace, u které nebudou a kdy by si jejich známí mohli povídat právě o nich.

Beran (21.3. - 20.4.)

Beran je od své podstaty zvíře, které často rychleji koná než myslí. A stejně je to i u žen, které se v tomto znamení narodily. Taková zbrklost se ale vůbec nemusí vyplatit, zvláště ve chvíli, kdy je opravdu dobré jednat podle předem připraveného plánu. Pracovní pohovor, vedený s obzvlášť velkou dávkou spontánní upřímnosti, nemusí vůbec dopadnout dobře.

Stejně tak se může snadno zvrtnout večírek, při kterém mohou ženy narozené ve znamení Berana vinou svého spěchu prožít mnohé nepříjemné chvilky. Měly by si dát také pozor na nehody všeho druhu, které na ně čekají za každým rohem. Obecně jsou tyto ženy ideální společnicí, pokud chcete být svědky pořádné ostudy. Beran se z ní na druhou stranu většinou dokáže velmi dobře vymanit a odvést pozornost k někomu jinému, třeba k vám. Ostatně tohle umění se hodí každému.

Ženy narozené v Beranu mají větší problémy s nehodami všeho druhu Zdroj: Pixabay

Rak (22.6. - 22.7.)

Ve společnosti se tyto ženy většinou necítí příliš komfortně, zvláště mezi lidmi, které neznají tak dobře, jak by potřebovaly. V takových chvílích je pro ně jejich ulita tím nejbezpečnějším místem, jenomže někdy je zkrátka nezbytné z ní také vylézt.

Potom může dojít na trapné ticho, které si mnozí vysvětlují jako nezájem ženy narozené v Raku o dění ve svém okolí. I když to nebývá pravda, ostatní jen velmi těžko pochopí, že jde o stud a obavu z přijetí či odsouzení. Právě na oblibě u svého okolí jsou Raci totiž doslova závislí.

Panna (23.8. - 22.9.)

Jen těžko bychom našli znamení, jehož představitelky jsou tak zaujaté svojí prací, jako právě Panny. Tahle vlastnost ovlivňuje celý jejich život i ve chvíli, kdy se ostatní dobře baví na večírku. Panny si ale mnohem raději než o dětech, partnerech nebo třeba o loňské dovolené budou povídat o plánu na příští poradu. Chtěl by se ještě někdo o takové trapnosti bavit? Pokud se ve společnosti nenajde další Panna, pak asi těžko. Jim samotným to ale nedá, musí přece být připraveny. Jestli totiž něco opravdu těžce nesou, pak je to kritika ostatních a upozornění na případnou chybu.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Ne nadarmo se říká dvakrát měř, jednou řež. Pro Střelce a jejich „střelbu“ by to mělo platit dvojnásob. Ženy narozené v tomto znamení si často, jak se říká, nevidí do pusy a mohou se tak snadno dostat do trapné situace, ze které vede jen hodně klikatá a složitá cesta. Touha po pozornosti ostatních, kteří budou Střelce považovat za toho nejotevřenějšího a také nejtolerantnějšího ve společnosti, se může rychle vymstít - prohodí-li taková žena třeba i nevědomky pár vět o svém soukromí, které mělo raději zůstat skryto. Pozor na to, ne všichni musí mít stejný názor na život.

