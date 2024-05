Každý nový rok znamená také nový vlasový trend. Rok 2024 jednoznačně ovládla mikáda a mašle ve vlasech. Podívejte se, jaké vlasy jsou tento rok v módě, a jak je sladit s doplňky.

Každý nový rok s sebou přinese i nový módní a vlasový trend. Vlasy jsou, zejména pro ženy, velice důležitou částí těla. Svými vlasy toho totiž člověk může dát hodně najevo. I vlasy tudíž musí dodržovat žhavé trendy.

Pokud chcete být v módě, tyto účesy vás rozhodně nezklamou. Tento rok dokonce vládnou pentle ve vlasech, což by vás mohlo přenést do nostalgických let, kdy vám jako malým děvčátkům maminky dávaly mašle do vlasů, když bylo školní focení. Jaké další trendy jsou tento rok žhavé?

Video o vlasových trendech pro rok 2024 najdete na Youtube kanále Fashionistas:

Zdroj: Youtube

Vlasové trendy 2024

Tento rok, co se vlasů týče, naprosto jasně ovládlo italské rovné mikádo. Je to typický střih, kdy délka vlasů sahá zhruba po bradu. Na konci jsou vlasy zastřižené ostře. Ostré linie jsou pro tento střih typické. Pokud však máte vlnité nebo kudrnaté vlasy, nezoufejte. Rok 2024 se nese v atmosféře tolerance, takže pokud nemáte nejostřejší mikádo ve městě, nic se neděje.

close info Profimedia zoom_in Italské mikádo je klasický střih, který sahá po bradu nebo lehce pod ní. Jeho typickým znakem jsou ostře střižené konečky, které tvoří linii.

Vlny a kudrny jsou krásným ozvláštněním tohoto ostrého účesu. Klasické italské mikádo zároveň působí dominantně a přísně, právě kvůli velice ostrému zakončení.

Vlnami či kudrnami dodáte tomuto účesu přívětivější nádech. Pokud se vám však líbí ostré a přímé linie, můžete je ještě doplnit o precizně zastřiženou ofinu. Pokud chcete rysy naopak zjemnit, patka je skvělým řešením.

Žhavým doplňkem jsou pentle

Mašle, pentle, stuhy a podobné doplňky do vlasů možná působí, jako byste šli na focení v první třídě. Pokud však dokážete mašli dát do vlasů tak, aby nevypadala infantilně, máte naprosto úžasný doplněk, který letos šíleně letí.

Abyste s mašlí nevypadali dětinsky, je dobré ji sladit s barvou vašeho oblečení. Pokud nejste fanouškem barev, vždy jsou tu klasické stálice jménem černá a bílá, které se hodí ke všemu. Vašemu outfitu mašle může dodat zajímavý a lehce extravagantní nádech.

Zdroje: www.elle.cz, www.marianne.cz