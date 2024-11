Z podzimu se pomalu, ale jistě stává zima a advent je již za dveřmi. A to volá i po změně účesu a barvy vlasů. Letos je extrémně v módě odstín Teddy Bear a mnohé další. Podívejte se.

Období podzimu se začíná přelévat do doby zimních radovánek a Vánoc. Zima a advent již ťukají na vrátka. To znamená, že z pestrobarevných červenooranžových tónů podzimu se vše přesune do modrobíla. Jakmile se změní období, měla by se změnit i barva vlasů. Na jaro a léto jsou vhodnější světlejší odstíny, na podzim převažují teplejší odstíny tmavých barev a v zimě zas studené jemné barvy. Jaké barvy vlasů se tedy hodí na zimu? Máme pro vás pár tipů.

Youtube video o trendy barvě letošní zimy najdete na kanále Kenra Professional:

Zdroj: Youtube

Odstíny na zimu

Jak už bylo řečeno, na zimu jsou naprosto ideální takzvané studené odstíny. Záleží, jakou barvu vlasů chcete. Pokud se vám líbí blond vlasy, na zimu se úžasně hodí takzvaná popelavá blond. Je to studený odstín blond, který přechází až skoro do šeda. Tato barva evokuje klid a pohodu a její jméno zas mnohým připomene jednu z nejoblíbenějších českých vánočních pohádek -Tři oříšky pro Popelku.

close info Profimedia zoom_in Popelavá blond je skvělý odstín blond vhodný pro zimu.

Pokud naopak chcete výrazný kontrast se sněhem, černá barva je zaručenou klasikou. Ale jaký odstín zvolit? Černá barva má dokonce několik odstínů. A ten nejlepší do zimy je modročerný. Opět se jedná o studenější odstín, který bude v zimě kontrastovat, ale zároveň se s ní nebude přebíjet. Je to v podstatě barva havraních per, a havrani jsou známí tím, že k nám přilétají přezimovat ve velkých koloniích. Což znamená, že bude barva vašich vlasů opět tematická.

Odstín Teddy Bear

Odstín, který v překladu z angličtiny znamená “plyšový medvídek”, je jemný odstín světle hnědé, který je letos neuvěřitelně v módě. Sluší naprosto každé a hodí se jak pro ženy, které se nebojí s vlasy experimentovat, tak pro ty, které se drží klasických účesů a úprav vlasů. Na zimu je jako dělaný, jelikož lehce vybočí z řady studených odstínů a zimu vám lehce proteplí a prosvětlí. Je to jeden z mála teplejších odstínů, které se hodí do zimy. Tak co, jakou barvu zvolíte?

close info Profimedia zoom_in Teddy Bear je jemný odstín hnědé, který je dnešní zimu naprostý hit.

