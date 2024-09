Letošní letní dny, kdy všude v přírodě hrály prim jasné a veselé barvy, jsou už nenávratně minulostí. Podzim mění mnohé a barvy nejsou výjimkou. Neznamená to ale, že si s barvami nemůžeme pohrát a vyladit je do dokonalosti, i když budou přece jen výrazně zemitější a také tmavší.

S barevnými změnami v přírodě rádi měníme také náš šatník. I on se často noří do podzimní nálady, s níž se váží temnější a méně výrazné barvy. Které vybrat a jak je nejlépe sladit, aby slušely pokud možno každému?

Podzimní typy se mohou radovat

Jste-li tak zvaně podzimní typ, můžete se právě nyní radovat, protože barevnice tohoto ročního období vám bude vysloveně lichotit. Ani další typy lidí si ale nemusí zoufat, jelikož z bohaté nabídky barev druhé poloviny roku si s trochou fantazie vybere každý. Melancholický nádech podzimu vůbec nemusí být smutný a temný. Může být časem zklidnění a zamyšlení – třeba nad šatníkem nebo vylepšením domácnosti.

Modrozelená je překvapivě univerzální

Jednou z typických barev, která se k podzimním dnům dokonale hodí, je modrozelená, chcete-li petrolejová nebo snad tyrkysová. Jakmile se jednou stane součástí vašeho šatníku, už nikdy na ní nedáte dopustit. Její velkou výhodou je totiž velmi dobrá kombinovatelnost s dalšími podzimními barvami, a to je vlastnost, kterou jistě oceníte.

Kombinujte s fantazií i rozvahou

Chcete modrozelenou barvu trochu oživit? Můžete si směle pořídit nový žlutý nebo třeba oranžový kousek do svého outfitu. Nemusíte přitom zlikvidovat konto, úplně postačí šátek nebo šálka. K univerzální, náznakově neutrální a velmi přirozené základní barvě budou dobře ladit i některé další. Stačí se podívat do přírody a nemůžete se dopustit přešlapu.

Inspiraci hledejte v přírodě

Milujete ji a rádi byste do šatníku zařadili temnější červenou? Vzpomeňte si na šípky a směle do toho. Mělo by to být něco oranžového?

Není důvod se téhle barvě vyhýbat, vždyť i stromy nyní barví své listy právě do takových odstínů. Vínová, hnědá, tmavě zelená, to všechno jsou barvy, které si můžete s klidem dovolit kombinovat, abyste získali ideální a elegantní outfit.

close info Pixel-Shot / Shutterstock zoom_in Zařaďte do svého šatníku přírodní barvy

Hřejivá, klidná a vyrovnaná tabáková barva

Další vhodnou základní podzimní barvou je “tabáková”. Tento odstín, který v sobě kombinuje béžové, žluté a hnědé valéry, aby jako celek působil příjemně hřejivým dojmem. Stejně jako tlumená modrozelená barva, i tato je velmi navíc velmi dobře kombinovatelná s dalšími podzimními barvami, a tak budete mít najednou v šatníku nepřeberný výběr možných variant.

I zemitější tóny můžeme ozvláštnit

Potřebujete-li bravu tabáku rozjasnit a přidat jí na přitažlivosti, můžete to zkusit se stejnými doplňky, jako v prvním případě. Navíc máte možnost sáhnout také po tmavě modré nebo i zelené barvě. Ačkoliv se to na první pohled nemusí zdát, budou tyto kombinace působit přirozeným a esteticky vyváženým dojmem.

Vyírejte i z jiných barev

Máte jinou představu o podzimním šatníku? Krémová, hořčicová, olivová i další vám dávají stovky dalších možností, které můžete míchat, vzájemně doplňovat a kombinovat podle fantazie. Jen bychom měli pamatovat na staré zlaté pravidlo (mimochodem: zlatá je také velmi dobrou barvou pro podzimní variace), že méně bývá ve výsledku více. Kombinujete-li tedy, pak volte raději jen dvě barvy. Nešlápnete vedle.

