Sběr borůvek v lesích je oblíbenou letní aktivitou mnoha lidí. Aby si tuto tradici mohli lidé i nadále užívat, je důležité dodržovat platné předpisy, které chrání přírodu. Je významný rozdíl mezi tím, když jdete do lesa na borůvky na koláč, a když jdete do lesa na borůvky za účelem prodeje.

Borůvky, malé modré plody plné antioxidantů, vitamínů a minerálů, rostou v lesích po celé České republice. Borůvky jsou oblíbené nejen pro svou chuť, ale také pro své zdravotní benefity. Obsahují vitamín C, který podporuje imunitní systém, a antokyany, které mají protizánětlivé vlastnosti. Pravidelná konzumace borůvek může přispět k prevenci chronických onemocnění jako jsou srdeční choroby a cukrovka.

Při sběru borůvek je však důležité mít na paměti několik pravidel, aby nedošlo k poškození přírody a zbytečným pokutám. Podle českých zákonů je sběr borůvek a dalších lesních plodů povolen pouze pro osobní potřebu.

To znamená, že můžete nasbírat borůvky pro vlastní spotřebu, například pro přípravu domácích džemů, koláčů nebo na zamražení pro zimní měsíce. Avšak sběr s úmyslem prodeje je přísně zakázán. Tento zákaz má za cíl chránit přírodní zdroje a zajistit, aby borůvky byly dostupné i pro další návštěvníky lesa.

Dalším důležitým pravidlem je zákaz používání trhacích hřebenů. Tyto nástroje mohou sice urychlit sběr, ale také poškozují keře a mohou vést k dlouhodobému poškození borůvčí. Pokud vás přistihnou při používání těchto nástrojů, můžete být pokutováni až do výše 10 tisíc korun. Je tedy lepší sbírat borůvky ručně, což je sice časově náročnější, ale šetrnější k přírodě.

V lesích je také zakázáno používat motorová vozidla. To znamená, že pokud plánujete sběr borůvek, měli byste si připravit pohodlnou obuv a batoh, do kterého můžete plody sbírat. Vjezd do lesa s autem nebo motorkou je přísně zakázán a může být také pokutován.

Sbírání borůvek by mělo probíhat v souladu s pravidly ochrany přírody. To zahrnuje i zákaz sběru semenáčků, sazenic, jmelí nebo hrabanky. Tato pravidla mají za cíl chránit přírodní ekosystémy a zajistit, aby lesy zůstaly zdravé a plné života.

Kromě zákazu používání motorových vozidel a trhacích hřebenů je důležité také dodržovat zákaz kouření v lese. Kouření představuje velké riziko požáru, zejména v letních měsících, kdy je vegetace suchá a snadno vznětlivá.

Rozdělávání ohně je povoleno pouze na vyhrazených místech, které jsou označeny a vybaveny ohništěm. Oheň musí být vždy pod dohledem a po jeho uhašení je nutné se ujistit, že nezůstaly žádné žhavé uhlíky.

Pokud si přejete v lese tábořit, je to možné pouze na vyhrazených místech. Táboření mimo tato místa může vést k poškození přírody a je také pokutováno. Při pobytu v lese je nutné si po sobě uklidit a veškeré odpadky odnést zpět. Nezanechávejte v lese žádné stopy svého pobytu.

Lesní stráž pravidelně kontroluje dodržování těchto pravidel. Pokud vás přistihnou při nedodržení, mohou vás napomenout nebo uložit pokutu až do výše 10 tisíc korun. Dodržování pravidel je důležité nejen z důvodu možných pokut, ale také kvůli ochraně přírody a zachování krásy lesů pro budoucí generace.

V České republice se lesy těší velké oblibě mezi místními obyvateli i turisty. Tradiční sběr lesních plodů jako jsou borůvky je skvělou příležitostí pro rodiny, aby trávily čas společně v přírodě.

Avšak je důležité si uvědomit, že naše činy mají dopad na přírodní prostředí. Dodržováním pravidel můžeme zajistit, že si tuto krásnou činnost budou moci užívat i budoucí generace.

Pokud plánujete návštěvu lesa, je dobré se předem seznámit s místními pravidly a předpisy. Některé oblasti mohou mít specifická omezení nebo pravidla, která je nutné dodržovat. Informace o pravidlech sběru lesních plodů a dalších aktivitách v lese můžete často najít na informačních tabulích při vstupu do lesa nebo na webových stránkách místních lesních správ.

