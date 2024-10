Co prozrazují o lidech barvy? Vnímáme je různě a různé máme i důvody k nošení konkrétních oděvů, přesto většina z nás vnímá barvy podobně a spojujeme si je s konkrétními pocity. Psychologie barev se zabývá například i tím, které barvy jsou oblíbené u intelektuálů.

Intelektuálové mají své oblíbené barvy

Myslíte, že mohou i barvy oblečení prozradit něco o osobě, která je nosí? Jistě ano, ale jak už to tak se vším okolo psychologie bývá, není to tak jednoznačné, jak by se mohlo na první pohled zdát.

Barvy šatníku mohou napovědět i o intelektu

Barvy samozřejmě hrají značnou roli ve vzhledu, našich pocitech i v tom, co nás upoutá či naopak hned zamítneme. Používání barev prozrazuje duševní rozpoložení u dětí, stejně jako oblečení u dospělých. Těm už totiž svršky nikdo nechystá a jsou tak projevem toho, jak se v těchto barvách opravdu cítí. Otázkou tedy je, v čem se nejlépe cítí inteligentní lidé?

I když je jasné, že na vnímání barev mají vliv i další okolnosti jako je módnost, podnebí nebo kultura či doporučení barevné typologie odrážející ideální kombinace ve vztahu k tónu vaší pokožky, studie z různých zemí se často shodují. Konkrétně na tom, že studené odstíny patří k intelektu.

Jihokorejská studie „Zkoumání vztahů mezi osobností a barevnými preferencemi“ či článek na odborném webu Psychology Today s názvem „Jak barvy ovlivňují fungování mozku“ a další podobná zkoumání přitakávají domněnce, že odstíny zelené a modré jsou vnímané jako uklidňující, podporují soustředění a pomáhají při práci i studiu udržet pozornost. Nekřičí a nevybočují, představují klidnou sílu mysli a znalostí.

I když mohou myšlení a intelektuální výzvy stimulovat také jasné teplé barvy jako červená, oranžová, žlutá či růžová, tyto nebývají první volbou klidného intelektuála. Nicméně intelektuálové mohou být samozřejmě i neklidní, milující různé barevné trendy a lidé odvážní či hraví.

Psychologie barev pak neplatí ani pro ty, kteří například volbou zeleného trička prozrazují důraz na ekologii nebo s černou mikinou a kapucí prozrazují, že nechtějí být viděni ani tázáni na své duševní rozpoložení.

Až příliš chytrá móda i barvy

Za chytrou volbu bývá považovaná také klasická černá, ale i šedá nebo bílá. I když jde o barvy, které se hodí ke všemu, v některých případech ani módní guru nežasnou a vzhled dokonce veřejně strhávají.

Konktrétně například významný americký kritik Tim Gunn ohodnotil šatník Meryl Streepové, když řekl, že je až příliš chytrý, aby byl módní. Hvězda stříbrného plátna je známá decentností a výběrem jednoduchých a lichotivých siluet, což může být ale trochu fádní na červeném koberci. V žádné případě není taková garderoba výstřední, hravá či šokující, což se u celebrit očekává. Navíc je to dáma o jejímž intelektu nelze pochybovat.

Gunn, který je ale v první řadě také gentlemanem a velikým fandou Streepové, chtěl jen vypíchnout, že by jí rád s šatníkem pomohl, protože může vypadat nejen upraveně, ale doslova famózně v méně „intelektuálních“ barvách.

