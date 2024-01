close info AlexandrMusuc

Kateřina Jelínková 19. 1. 2024

Když už si pořídíme nové auto, určitě ho budeme chtít zachovat co nejdéle jako nové nebo alespoň v co nejlepším stavu, pokud bychom místo do autosalonu zabrousili do bazaru. I tady se najdou často hezké kousky. Na co bychom si měli dát pozor a jak to zařídit?

U nového auta nás jistě na první pohled zaujme čistý a továrnou vonící interiér. Přesně takový bychom si přáli mít co nejdéle. A pak si vzpomeneme na staré auto a možná se i zastydíme. Drobky z rohlíků, který děti vzadu svačily, prach na palubce a sem tam i nějaký ten flíček na potazích. Tak už v novém autě rozhodně ne! Podívejte se na youtube (Boot Scoot), jak "obléct" auto a zachovat tak jeho hodnotu: Zdroj: Youtube Nezbytná investice? Jednou z možností, jak zachovat čalounění auta stále jako nové, je samozřejmě pořízení komerčně dostupných autopotahů. Pravdou je, že taková investice se při koupi zcela nového auta už ztratí, na druhou stranu každá koruna se počítá a dobře víme, že většinu vozů si jejich noví majitelé stejně pořizují na leasing nebo jej financují půjčkou. Není tedy tak jisté, že pár tisíc navíc oželí “bez bolesti”. Nápad za ušetřené tisíce V takové chvíli se hodí nápad, který ušetří jak peníze, tak v důsledku i přírodu. Ve videu na Youtube s ním přišel úspěšný britský mechanik Scotty Kilmer, podle kterého stačí mít přes sedadlo přehozené tričko. Když to budete dělat pravidelně, ochráníte potahy sedaček před sluncem a zničením. Samozřejmě se k věci ale nemusíte stavět takto "lajdácky" a můžete pořídit pár opravdu levných triček patřičné velikosti a s trochou šikovnosti se bude brzy rýsovat nová podoba vašeho auta. A hlavně – potahy zůstanou v bezpečí. Připravte si krejčovský metr a můžeme se do toho pustit. close info FabricioUZ zoom_in Do jaké barvy oblečete svoje auto? Vyberte správnou velikost Nejprve bude potřeba změřit opěrky i sedačky. V přední části je to jednoduché, zadní sedačku musíme rozměřit podle jednotlivých částí. Na opěrky u řidiče a spolujezdce vpředu pak zkrátka koupíme trička, která budou šířkou odpovídat potřebnému rozměru. Zvolíme raději o centimetr užší, budou lépe držet, když se roztáhnou. Pak už není nic snazšího, než trika převléknout sedačkám “přes hlavu” a rukávy zastrčit dovnitř. Je možné je předem zašít, ale když to neuděláte, mohou se trika časem upotřebit i jiným způsobem. Zastřihnout a zašít Sedačky opatříme potahem ze stejného materiálu, tentokrát už ale budeme muset stříhat a trochu také šít. Další triko rozstřihneme na přední a zadní díl, odstraníme lemování výstřihu a tvar upravíme tak, aby byl pozvolný a nikde neměl žádné velké zlomy. Pak celý kus úpletu obroubíme tak, aby vznikl tunýlek, kterým nakonec provlečeme teplákovou gumu, kterou si předem naměříme podle obvodu potahované sedačky. Její konce svážeme a můžeme jít povlékat. Nezapomeňte na zadní sedačky Podobně si připravíme také potahy na zadní sedačky. Tady ale bude záležet na konstrukci, v některých typech automobilů můžeme pro opěrky použít stejnou metodu jako vpředu, u jiných budeme postupovat stejně jako u sedaček. Vystřihnout, obroubit, “zagumičkovat” a natáhnout. To je celé, nic víc, žádná další kouzla za tím hledat nemusíme. Potahy nás přijdou na pár korun a můžeme si být jisti (zvlášť vybereme-li zajímavý vzor), že podobné potahy žádný ze sousedů mít nebude. Související články close Domov a bydlení Zimní vychytávky do auta: Proč s sebou nikdy nesmíte zapomenout vozit obyčejnou sůl video close Domov a bydlení Které značky aut lžou o své spotřebě: Dejte pozor, projezdíte víc, než čekáte Zdroje: www.jalopyjournal.com, www.motherearthnews.com, www.instructables.com

