Jak z houbičky na nádobí udělat přenosnou miniledničku a další úžasné triky

Houbička na nádobí je běžným pomocníkem v každé domácnosti, a to i když máme myčku. Je rychlým pomocníkem při umytí pár kousků nádobí, utíráme s ní stoly, rozlité tekutiny, využíváme ji zkrátka nejvíce k tomu, k čemu byla vyrobena. Ale její použití je daleko všestrannější.

Inspirujte se i k dalšími možnostmi použití běžné houbičky na nádobí. Je přitom jedno, jakou doma používáte, protože většina triků se dá adaptovat na všechny typy, tloušťky i materiály.

Houba na nádobí má v domácnosti všestranné využití. Zdroj: Potapov Sergey / Shutterstock.com

Univerzální oboustranný mycí pomocník i na nedostupné povrchy

Houbičku lze například rozstřihnout na dvě poloviny dle velikosti kleští nebo kleštiček na cukr a použít ji na mytí venkovních žaluzií nebo lamel. Nožem odchlípnete drsnou část od samotné houbičky, abyste do ní mohli kleště lépe vsunout, uděláte to na obou polovinách a ty pak navléknete na kleště tak, aby držely. Získáte skvělý univerzální oboustranný omývač.

Pokud houbičku naříznete veprostřed z dlouhé strany zhruba do poloviny objemu – tedy mezi houbičkou a drsnou plochou (pokud máte nejběžnější barevnou houbičku, pak mezi žlutou a zelenou plochou), a do otvoru uprostřed houbičky zasunete malé mýdlo nebo jen jeho kousek, získáte tak stále pěnící mycí nástroj, který už stačí jen ponořit do vody. Výborně umyje třeba i auto nebo jakýkoli povrch, protože stále pění.

Pokud houbičku nakrájíme z jemné, tedy žluté strany na prkýnku na kostičky skoro až dolů, ale tak, abychom neporušili zelenou stranu a houbičku zcela neprořízli, získáme něco jako „správně nakrojené mango“. Takto do šachovnice rozkrájenou houbičku pak můžeme za horních letních dnů navléknout na obyčejný pokojový větrák. Ano, dostaneme přirozený osvěžovač a zvlhčovač vzduchu. Můžete použít i vonný olej! Anebo tak jednoduše umýt větrák a jakýkoli vroubkovaný povrch, kam se hadrem nebo houbou špatně dostaneme. Díky nástřihu se tak houbička dostane na jakékoli místo.

Houbička je i barevným jehelníčkem. Zdroj: Zurainy Zain / Shutterstock.com

Jehelníček a „lepítko“

Houbičku bez jakýchkoli úprav můžete využít také jako bezpečný a barevný jehelníček. A to není její jediná „kreativní“ funkce.

Pokud žlutou, tedy jemnou stranu houbičky dostatečně polejete disperzním lepidlem, jako býval třeba Herkules, a rozetřete jej rovnoměrně po celé ploše, pak děti získají ideální „lepítko“, díky němuž mohou být kreativní. Houbička lepidlem nasákne a jednotlivé vystřihovánky pak stačí už jen lehce přiložit a nalepit na papír. Stejně tak namočená houbička skvěle zalepí poštovní obálku nebo známky, pokud nepatříte k těm, kdo si jejich olizování užívají.

Houbičky větších rozměrů lze i nastříhat nůžkami do nejrůznějších tvarů, které si předem předkreslíme. Lze tak vyrobit skvělé a bezpečné hračky pro děti, které si mohou i samy vymalovat.

Houbička na nádobí je užitečná i na zahradě a zažijete s ní zábavu i s dětmi. Zdroj: Maxal Tamor / Shutterstock.com

Houbička na zahradě

Houbičku můžeme i podélně a jemně nařezat ostrým nožíkem z jemné strany, aby nám vznikly jakési pomyslné řádky záhonu. A stejně ji pak můžeme i použít – s ideální závlahou poslouží jako perfektní prostředí pro vyklíčení semen.

Houbička umístěná jen tak na dně květináče a zasypaná hlínou a nově vsazenou rostlinkou zase zajistí optimální příjem vláhy, takže si vytvoříte takový jednoduchý a levný samozavlažovací květináč.

Ani starou a použitou houbičku nezahazujte. Pokud se vám už sama rozlepuje, oddělte hrubou část (zelenou) od jemné a můžete ji výborně použít na vyčištění zahradní hadice. Stačí jen houbičku smotat do ruličky a umístit do hrdla hadice blíže ke kohoutku. Nečistoty v hadici usazené se tak dostanou ven, protože proud vody houbičku protlačí celou délkou hadice. Tento efekt je opravdu k neocenění!

Přenosná lednička, odpuzovač pachů i odlakovač

Pokud dáte namočenou houbičku do pytlíku na led a dobře zavřete a umístíte do lednice, vznikne vám pak dokonalá přenosná lednička. Zásobník na led nahradí zmrzlé houbičky. A vaše nápoje a jídlo zůstanou v letních dnech krásně studené.

Pokud houbičku dostatečně posypeme jedlou sodou a umístíme do lednice nebo mrazáku, funguje jako efektivní pohlcovač pachu.

Stočíme jemnou a pouze měkkou část houbičky do ruličky a vsuneme do malé sklenice s odlakovačem tak, jak známe z obchodů. Dovnitř pak jen strčíme prst a otáčíme, dokud lak nepustí. Odstranění laku je tak rychlé a šetrné.

Vyrobte si doma odlakovač s houbičkou. Zdroj: Marcelo Trad / Shutterstock.com

Další možnosti

Pokud trávíme dny za stolem u počítače, hrozí nám syndrom karpálních tunelů a často nás bolí zápěstí z myši. Skvělým trikem je podložení ruky měkkou houbičkou, která jednak hřeje, pokud máte studený stůl, a jednak ochrání vaše šlachy od bolesti.

Houbičku můžeme i nastříhat na libovolně malé kousky a použít je na ochranu povrchů, například na nohy od židle nebo na spodek dveří či dno květináčů. Stačí je jen jednoduše nalepit. Používáním se pak zploští na potřebnou tloušťku.

