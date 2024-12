Tvářenka je jednou z věcí, která by neměla žádné ženě chybět v kosmetické taštičce. Její používání však vyžaduje maximální opatrnost. Jaká je nejvhodnější pro starší ženy?

Vybrat správný odstín tvářenky a také nejlepší typ je někdy pořádný oříšek k rozlousknutí, a to především pro ženy ve vyšším věku. Stejně tak je důležitá její aplikace, aby její nanesení na make-up neudělalo nakonec více škody než užitku. Proto pro vás máme cenné rady, které vám pomohou k dokonalému a přirozenému vzhledu a vyzdvihnou vaše přednosti.

Jak správně nanášet na obličej tvářenku? Na 4 možné způsoby se podívejte na tomto YouTube videu na kanálu Notino.cz:

Zdroj: Youtube

Jak zvolit barvu tvářenky

Při výběru adekvátní řasenky se vždy řiďte především vaším odstínem pleti, když zčervená. Můžete to zjistit jemným štípnutím, nebo podle toho, do jaké barvy červená po větší fyzické zátěži. Nasměrovat vás může i zabarvení vašich rtů. Jestliže patříte k ženám s tmavší pletí, neváhejte sáhnout po tvářence laděné do červena, ale vhodná je meruňková. Ke světlejší pleti jsou ideálním řešením jemné růžové tóny, ale i broskvové.

Výběr konkrétního druhu

V tomto ohledu je důležitým měřítkem váš konkrétní typ pleti. V případě, že patříte k ženám, které mají na obličeji suchou pokožku, využijte raději tvářenky krémové. Na mastnější a smíšenou pleť jsou vhodnější pudrové nebo ve formě gelu.

Vždy správný štětec

Nejlepších výsledků určitě dosáhnete jen profesionálním štětcem, který je určený jen na nanášení tvářenky. Má delší rukojeť a speciální štětiny z kvalitních materiálů, které jsou zárukou rovnoměrné aplikace. Navíc se s takovým štětcem mnohem lépe pracuje. Nezapomeňte náčiní pravidelně čistit, protože se ve štětci drží nečistoty a bakterie, které mohou způsobit nepříjemnou vyrážku nebo ekzém.

Jak tvářenku správně nanášet

Základem je nanášet tvářenku vždy až po make-upu, použití sypkého pudru a nalíčení očí a rtů. Vyzkoušet však můžete i metodu uměleckých maskérů, ti dávají tvářenku pro údajně přirozenější vzhled i pod make-up. Zvolte variantu, která pro vás bude přijatelnější a příjemnější. A jak přesně postupovat?

Naberte tvářenku štětcem a vždy z něj lehce sklepněte přebytečné množství. Usmějte se, vystoupí vám více líčka na tvářích, a právě na tuto lokalitu tvářenku naneste. Pomocí štětce ji nasneste na pleť, a nakonec ji lehce rozetřete do ztracena.

V případě, že nanesete tvářenky na obličej větší množství, přepudrujte ji pudrem v barvě vaší pleti. Jestliže půjde o krémovovou tvářenku, můžete ji lehce setřít kosmetickým tamponem nebo ubrouskem. Potíž bývá s nadbytkem gelové nebo tekuté tvářenky, v tomto případě je nejlepší odlíčit celý obličej a raději se nalíčit znovu.

Třpytivá tvářenka

Samozřejmě můžete využívat i krásu tvářenek se třpytkami. Ale spíše je využívejte na večerní a slavnostní okamžiky, kdy chcete doslova zazářit. Dokonce lze volit i výraznější odstíny. Raději vždy sáhněte po pudrové variantě, protože mnohem lépe na obličeji drží.

