Vánoce se nezadržitelně blíží a nastává čas tvoření vánočních dekorací. Zkuste s dětmi vyrobit jednoduché ozdoby a pozornosti, které jistě potěší celou rodinu.

Přemýšlíte už nad tím, jak letos vyzdobíte na Vánoce vaši domácnost? Přestože je současná nabídka všech obchodů více než pestrá, není nad vlastnoručně vyrobené vánoční doplňky a drobné pozornosti. Mají vždy punc originality a mnohdy se stávají dlouho uchovávanou památkou. Jedná se zároveň o společný čas, který můžete příjemně prožít se svými dětmi a jistě si užijete i spousty legrace. Je to snazší, než se zdá.

Na výrobu lehkých dekorací se podívejte v tomto YouTube videu na kanále Gathered Makes:

Jednoduché vánoční dekorace

Pokud si chcete doma nastolit příjemnou vánoční atmosféru, bez dekorace by to nebylo to pravé. Jedním z příjemných způsobů, jak toho dosáhnout, je domácí tvoření a nejlépe v přítomnosti dětí. Nejenže si vyzdobíte celý interiér, ale vyrobit lze i různé dárky, které potěší vždy mnohem víc než ty koupené. Máme pro vás hned několik jednoduchých tipů.

close info Fler.cz zoom_in Vánoční přáníčka jsou na výrobu doslova hračkou.

Vánoční přáníčka

Tato klasika nikdy nezklame a skoro každý rodič i prarodič si dětská přáníčka uchovává na památku. Jejich výroba je navíc velice snadná, na ta nejjednodušší přání vám postačí kousky papírů, látek, korálků, kamínků, filců či třpytek, kterými je ozdobíte. Pak stačí napsat osobní přání a máte hotovo. Každé přáníčko může být zcela originální a určené konkrétní osobě.

Jmenovky na dárky

Dalším jednoduchým ozdobným prvkem mohou být vlastnoručně vyrobené jmenovky. Mohou být nejen z papíru, ale i ze dřeva či oblázků. Stačí je například pomalovat, nebo oblepit ozdobnými dekorativními předměty a popsat. Pokud ještě děti neumějí psát, lze na ně namalovat jednoduchou postavu, které je určená. Fantazii se meze nekladou!

Hvězdy do oken i na stromeček

V tomto případě vám postačí kousek kancelářského nebo barevného papíru a nůžky. Tuto klasiku si jistě mnozí pamatují ještě ze školy a na výrobu je velmi nenáročná. Stačí papír správně přeskládat a vystříhat z jeho přeložených částí malé čtverečky, obdélníčky, půlkolečka a trojúhelníčky a na závěr jeho okraje zastřihnout do požadovaného tvaru.

Jakmile vystříhaný papír rozložíte, vznikne vám vždy absolutně originální hvězda, ale klidně i zimní vločka. Můžete s nimi odekorovat nejen okna vašeho bytu, ale v menších rozměrech se jedná i o krásnou ozdobu na stromeček či věnce. Dokonce je můžete nalepit i na výše zmíněná přáníčka.

close info Pinterest zoom_in Šišky mohou být zajímavou vánoční dekorací.

Ozdobné šišky

Pokud si přinesete z procházky v lese pár spadlých šišek, můžete si je pomocí barev a drobných dekoračních předmětů také ozdobit. Stačí je pak ozdobené umístit do malého minikvětináče, který si můžete také vyrobit, například ze staré skleničky nebo kelímku a máte hotovo. Samozřejmě nezapomeňte stylově dotvořit i použitou nádobu.

Stromeček z papíru

S dětmi můžete z papíru mnoha způsoby vyrobit i vánoční stromeček, kterým si můžete odekorovat slavnostní tabuli, nebo jej dát dětem do pokojíčku, než budete mít doma ten skutečný. Stačí jej vyskládat z barevného papíru nebo nalepit na špejli a pomalovat či postříkat barvou ve spreji.

