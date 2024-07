close info Profimedia

Kateřina Jelínková 23. 7. 2024

Co se vám vybaví, když se řekne Provence? Pravděpodobně rozlehlé lány nádherně vonící levandule. Tato voňavá bylinka je ale doma i u nás, i když ji nepěstujeme v takovém množství. Určitě jí ale seženete dost na to, abyste si z ní mohli vyrobit nádhernou dekoraci do bytu nebo třeba na chalupu.

Levandule má zvláštní moc uklidňovat již jen svojí přítomností. Pohled na ni jako by nás automaticky vracel do dětství, do klidu prázdnin, na chalupu, k babičce - zkrátka na místa a do doby, kde a kdy jsme měli pocit dětského klidu a bezstarostnosti. Další nápady najdete na youtube ve videu od DIY by KreativníTechniky: Zdroj: Youtube Romantika všude, kam se člověk podívá Čas jakoby najednou plynul o něco pomaleji, starosti na pár vteřin mizí. Levandule léčí nejen tělo, ale také duši. A navíc zdobí svojí přítomností jak historické, tak i moderně vybavené interiéry. Stačí trocha fantazie a můžete si jako na chalupě připadat i v panelákovém bytě uprostřed velkoměsta. Levandule a sklenice Tato rostlinka se zdá být až kouzelná. Nádhernou ozdobu z ní totiž zvládne vyrobit opravdu, ale opravdu každý. Nevěříte? Vezměte si k ruce usušené stonky s květy levandule a obyčejnou menší zavařovací sklenici. Tu uprostřed její výšky oblepte oboustrannou lepicí páskou a stáhněte její vrchní vrstvu, aby byla připravena k použití. To nejtěžší máte za sebou. Nyní už jen budete klást jeden stonek vedle druhého tak, aby se květy nahoře jen jemně dotýkaly. Délku stonků upravte tak, aby začínaly u základny sklenice a horní část květů jen mírně přesahovala její výšku. Chce to přírodní materiály Jakmile budete mít hotovo, zakončete dílo převázáním v místech oboustranné lepenky buď několikrát obtočeným přírodním provázkem, nebo ještě lépe přírodní mašličkou. Mohlo to být ještě jednodušší? To asi jen těžko, ale dekorace, kterou jste takhle snadno vykouzlili, jistě potěší, zvlášť když dáte na dno sklenice malou čajovou svíčku, kterou si večer zapálíte. Ozdobená nádobka ale může sloužit i k ukládání menších předmětů nebo jako vázička – třeba na čerstvě utrženou levanduli. Děti s takovým dárečkem také určitě udělají velkou radost mamince nebo babičce. Na věnec vezměte čerstvou Milovníci závěsných dekorací jistě nepohrdnou nádherným fialovým věncem, který byt nejen ozdobí, ale navíc ještě při každém průchodu kolem něj ucítíte nádhernou vůni. Na jeho výrobu budete potřebovat čerstvé stonky, protože je budete muset ohýbat. K nim si připravte silnější nit, abyste je při svazování mohli pevně spojit, ale zároveň aby se nepřeřezaly. close info Profimedia / Profimedia zoom_in Levandule působí dekorativně i v ozdobných sáčcích Jako věnečky z dětství Pak už si stačí vzít první svazeček, jehož stonky budete postupně obalovat dalšími a dalšími tak, aby květy následující vrstvy vždy mírně přesahovaly do květů předešlých. Vytvoří se tak kompaktní základ, jen pamatujte, že každou další vrstvu musíte dobře obmotat nití, aby držela na svém místě a věnec se nakonec nerozsypal. A nakonec mašli Stonky si nechte dostatečně dlouhé, zkracovat budete až ty z poslední vrstvy. Jakmile budete mít vytvořenu dostatečně dlouhou levandulovou “tyč”, opatrně ji stočte dokola, můžete jako formu využít třeba menší hrnec, hábli nebo podobně, a vzniklý věnec svažte k sobě. Nebojte se, že bude takové zakončení vidět, můžete do těch míst připevnit ještě malou samostatnou kytičku, nebo spoj stejně jako v prvním případě ozdobit přírodní mašlí, která k levanduli báječně ladí. Jako u babky bylinkářky Chcete si doma připadat jako u babičky bylinkářky? Pro takto romantické duše je tady opravdu jednoduché řešení. Udělejte si z levandule menší svazečky, které vždy svážete mašličkou. Pak si na okno z jednoho do druhého horního rohu natáhněte prověšený provázek a bílými malými kolíčky na něj vyrobené svazky připevněte. Levandule je nádherně zdobná sama o sobě, a tak stačí opravdu málo, aby zkrášlila i váš domov. Jen si pamatujte, že jí sluší kombinace s přírodními materiály, plastové či lesklé předměty se k ní opravdu nehodí. Nechce se vám nic vyrábět? Natrhejte si levanduli a dejte ji do vázy. I tak bude krásná a provoní vám celý byt. Související články close Hobby Pytlovina: Z tohoto levného a efektního materiálu vyrobíte neskutečné zahradní dekorace video close Domov a bydlení Nevyhazujte své staré povlaky na polštáře: pamatujte na těchto 7 užitečných využití video Zdroje: kreativnitechniky.cz, zavunilevandule.cz, letscreatecz.wordpress.com

