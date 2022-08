V tomto znamení se rodí nejumíněnější a nejpaličatější ženy. Patříte k nim?

Každý je občas trochu tvrdohlavý a trvá si na svém. Některá znamení však mají hlavu tvrdou jako mezek. Patříte mezi tato nejpaličatější znamení?

Beran (21.3. - 20.4.)

Přimět Berana, aby změnil názor, je prakticky nemožná věc. S tímto znamením nehne nikdo a nic, tak moc si stojí na svém. Ženy zrozené ve znamení Berana jsou tak umíněně, že by za nic na světě neuznaly svou chybu. Když není po jejich, zuří, a není snadné čelit jejich hněvu. Rády se hádají a umí se také pěkně naštvat. Jakmile se s nimi začnete dohadovat a přesvědčovat je o tom, že věc se má jinak, se zlou se potážete. Dokážou být také pěkně vzteklé, takže je lepší klidit se jim z cesty a počkat, až vychladnou.

Býk (21.4. - 21.5.)

Vytrvalé a odhodlané jsou všechny ženy narozené ve znamení Býka. S tím je však spojená i jejich paličatost, nikdy se k žádnému rozhodnutí nenechají dotlačit ostatními, ale musí se k nim dobrat samy. S ženou Býkem bývá velmi často obtížné vést dialog, bývá totiž i hodně uzavřená, navíc často lpí na staromódních názorech. Žena Býk dokáže mírně povolit ve své tvrdohlavosti pouze v případě, když začne pociťovat, že ji takové chování brzdí v životě. Býkova umíněnost může mít však i pozitivní stránku, díky ní totiž ustojí těžké časy, ať už nastanou ve vztahu či v práci. Jen tak rychle z nich neutíkají.

Na věku nezáleží, některá znamení jsou tvrdohlavá od dětství. Zdroj: Profimedia

Lev (23.7. - 22.8.)

Za paličatostí žen zrozených ve znamení Lva může jejich velké sebevědomí a často i namyšlenost. Myslí si, že jsou nejlepší a jejich názor je jediný ten správný. Na rozdíl od předešlých dvou znamení se však Lvi o svém názoru nedohadují, to jim přijde příliš namáhavé. Myslí si prostě své a nechávají ostatní mluvit. Když však ženu Lva dokážete vtáhnout do vášnivé diskuze, tvrdošíjně si bude stát za svým a nic s ní nehne. Se Lvem nevyhrajete, lepší se s ním do debat raději ani nepouštět.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Pokud máte co do činění se ženou narozenou ve znamení Kozoroha, jistě jste už její tvrdohlavost okusili. Někdy je záviděníhodná, jindy zcela nesnesitelná. Závidět ji můžeme v případě, že pohání Kozoroha výš, k jeho cílům, dalo by se spíše hovořit o houževnatosti. Nesnesitelná tvrdohlavost žen Kozorohů je v případě, že si paličatě stojí na svém, když jí začnete dávat dobře míněné rady, co a jak by měla dělat jinak a lépe. I kdybyste měli tisíckrát pravdu, ona vás bude povýšeně ignorovat.

