Máte ráda změnu nebo celý život účes neměníte? V roce 2024 se vrací nedávné trendy, ale některé jsou zase úplně pasé. Dobrý lichotivý střih vám pomůže k mladistvému vzhledu, ať už je vám čtyřicet nebo jste o generaci starší

Účes po čtyřicítce: Módní a lichotivý

Bylo to trendy a už není! Móda se mění rychle nebo pomalu, ale pořád. Styly a střihy se vracejí ale vždycky v novém kabátě. V případě vlasů je vylepšuje vlasová kosmetika nebo novinky na poli barvení. To, co frčí ovlivňují samozřejmě i domácí a zahraniční celebrity.

V případě volby střihu vlasů by při výběru mělo také záležet typu a kvalitě vlasů, na tvaru obličeje, figuře a stylu, ale také je možné střihem zakrýt nebo zmírnit některé nedostatky.

Čtyřicítka sice dnes není žádné číslo a mnohé ženy si mohou dovolit vzhled vysokoškolaček, na druhou stranu se mohou vyskytnout různé drobné projevy stárnutí, jako řídnoucí kštice nebo ustupující kouty, plnější obličej a další. Zatímco ve dvaceti měly mnohé z nás dlouhé vlasy, později se mohly zdát nepraktické a kratší sestřih jednodušší na údržbu. Delší vlasy se ostatně ve vyšším věku doporučují málokdy. Co ale velí móda dnes? Pěkný střih i barvu, mladistvost a občasnou změnu.

Nechejte se inspirovat kratšími sestřihy. V tomto videopříspěvku nabízí YouTube kanál

ÚČESY A STŘIHY 50 fotografií známých žen, které zvolily velmi různé kratší střihy. Samozřejmě i ženy nad 40, 50 nebo 60 si mohou dovolit dlouhé vlasy, ale ne vždy je to lichotivé.

Zdroj: Youtube

Letošní trendy účesy po čtyřicítce

Chcete mít mladistvý šmrnc? V letošním roce se ženám toužícím po chic střihu doporučují vrstvené čili sestřižené účesy. Ty mohou být takové, aby zvětšili objem, ale naopak sestřich vlčího typu objem spíš redukuje a působí nedbale až dětsky.

Stále nebo už zase frčí boby po vzoru Victorie Backhamové. Dlouhé vlasy vepředu a kratší na krku, střih uhlazený a pěkně tvarující hlavu je elegantní, ale pro některé možná trochu nudný.

Můžete se směle vrhnout i do asymetrických střihů. Ty rozhodně nejsou pro každého, ale kdy jindy se odvázat, když ne po čtyřicítce.

Střih je sice základ, ale i o ten se musíte starat. Neusínejte na vavřínech a vyzkoušejte nové šampony i kosmetiku pro tvarování případě ochranu vlasů.

close info Shutterstock zoom_in Ofin a bobů je spousta druhů. Pokud chcete mít trochu schované čelo určitě nemusíte volit jen hustou rovně střiženou ofinu.

Rovná a velmi hustá ofina dojem nevylepší

Velkým tématem je také návrat veškerých ofinek. Klasická hustá rovná mírně dokulata nebo kratičká ofinka to už je na vás. Má se ale zato, že ženám po čtyřicítce nejvíce lichotí takzvané „curtain bangs“. Curtain sice znamená závěs, ale jde spíš o záclonky z vlasů, které se krásně lemují tvář.

Ofina typu „curtain bang“ je poměrně dlouhá, symetrická a střižená tak, že nejdelší krajní vlasy dosahují až délky čelisti a postupně jsou směrem do středu kratší. Po umytí vlasů se ideálně ofina natáhne dopředu a stočí směrem ke tváři nebo naopak od ní, což můžete udělat vyfoukáním přes kulatý kartáč nebo pomocí žehličky či kulmy. Ve výsledku taková ofina nezakrývá čelo, ale lemuje zvlněním tvář. Působí velmi mladistvě až dětsky a hodí se k mnoha různým délkám vlasů.

Hustá, tupá ofina může působit odvážně a odvážně, ale podle odbornice na vlasy Ghanimy Abdullahové může působit starším dojmem, protože spíše upozorňuje na vrásky, než aby rámovala obličej nebo zvýrazňovala lícní kosti. Raději se tedy této ofině vyhněte.

Účes je i obarvě

Ke střihu patří rozhodně také barva nebo melír. Nezapomínejte, že dnes kadeřnice zvládnou čarovat i s technikami jako balyage nebo ombré, kdy je světlejší odstín stoupá zvolna od konce vlasu a ke kořenům tmavne. Vzniká tak přirozený barevný přechod. Krásné přechody dobře zvolených vlasových sekcí působí mladistvě a přirozeně, především pokud zvolíte vhodné barvy.

S přibývajícím věkem se některé ženy také vracejí k přirozené barvě i struktuře vlasů. Ač přiznání šedin nepůsobí vyloženě mladistvě, ženy se mohou cítit takříkajíc „ve svém“ čili jednoduše dobře a sebevědomě právě proto, že si na nic nehrají. Buďte rebel! Dělejte si věci po svém. Přiznat šediny je velmi odvážné i dnes.

Zdroje: express.co.uk, vyrovnanazena.cz