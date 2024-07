Patříte mezi jedince, kteří mají šedivé vlasy? Neděste se! Je to současný trend, který uchvacuje nejen Hollywood! Jaké účesy milují známé celebrity?

Stále častěji vídáme známé hollywoodské hvězdy, které se hrdě hlásí ke svým šedivým vlasům. Místo barvení a zakrývání se chlubí přirozenou krásou a inspirují tak ženy i muže po celém světě. Které k nim patří a mají stále osobitý styl a potřebnou dávku šarmu?

Chcete znát účesy celebrit 65+, které již mají šedé vlasy? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu CelebRatings:

Zdroj: Youtube

Salma Hayek

Tato populární herečka se proslavila nejen svým hereckým talentem, ale i uhrančivým obočím a hustými vlasy. V rozhovoru pro New York Times v roce 2017 přiznala, že si vlasy nebarví a nechává přiznané i stříbrné pramínky.

Důvodem je prý nedostatek trpělivosti na barvení a také touha užívat si život bez zbytečného trápení s udržením iluze mládí.

close info Profimedia zoom_in Sarah Jessica Parker. Hvězda Sexu ve městě se nebojí otevřeně mluvit o stárnutí a šedivějících vlasech.

Sarah Jessica Parker

Hvězda Sexu ve městě se nebojí otevřeně mluvit o stárnutí a šedivějících vlasech. V rozhovoru pro Allure v roce 2022 odmítla označení za „odvážnou“ za to, že si nebarví vlasy.

„Nemůžu trávit čas barvením každé dva týdny,“ řekla. „Je to pro mě časově nemožné.“

Místo toho s hrdostí nosí ráda účesy, kde kombinuje šedé vlasy s lehkým promelírováním.

Andie MacDowell

V létě 2021 se tato populární herečka rozhodla přestat barvit vlasy a od té doby se stala ikonou šedivé krásy. V rozhovoru pro Vogue uvedla, že k tomuto kroku ji povzbudily i její děti.

Inspirací jí prý byla Jane Fonda a její kadeřník Jack Martin. I přes počáteční obavy manažerů si MacDowell prosadila svou a s novou barvou vlasů se cítí silnější a sebevědomější.

Jane Fonda

Legendární herečka a ikona fitness se nikdy nebála říct svůj názor. V roce 2020 na Oscarech ohromila novou barvou vlasů, měla stříbrnou ledovou blond. Proměna trvala kadeřníkovi Jacku Martinovi sedm hodin a Fonda o ní v The Ellen Show řekla: „Jsem tak šťastná, že jsem si nechala vlasy zešedivět. S barvením jsem skončila.“

close info DFree / Shutterstock zoom_in Clooneyho slavné vlasy ala „sůl a pepř“ mu vynesly přezdívku „stříbrná liška“ a titul „nej sexy žijící muž“.

George Clooney

I mužské celebrity čelí tlaku na věčné mládí. Clooneyho slavné vlasy ala „sůl a pepř“ mu vynesly přezdívku „stříbrná liška“ a titul „nej sexy žijící muž“. Herec v rozhovoru pro BBC Radio 4 v roce 2015 zdůraznil, že stárnutí je přirozená součást života a že se s ním musíme smířit.

Barvení vlasů pro něj není řešením. „Nemyslím si, že by to dávalo moc smysl,“ řekl. „Viděl jsem, že se to stalo... a u mužů to podle mě opravdu nefunguje dobře, spíš naopak vypadáme starší.“

Zdroje: www.bestlifeonline.com, www.elle.cz, www.svetzeny.cz