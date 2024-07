close info FotoDuets / Shutterstock

Ema Novotná 26. 7. 2024 clock 2 minuty video

Jak to tak bývá, vlasy jsou, zejména pro ženy, velice důležité. Vědecky sice není dokázáno, že by vám účes vyloženě přitáhl štěstí do života, ale možná by vám k tomu mohl dopomoci. Podívejte.

Vlasy. Jedno z opravdu velkých témat, především pro ženy. I když si to možná nechceme úplně přiznat, vlasy jsou velice podstatné. Mohou udělat rozdíl mezi dobrým nebo špatným dnem, mohou vám dodat sebevědomí a celkově jsou považovány za symbol ženskosti. Samozřejmě i s krátkými nebo oholenými vlasy jsou ženy naprosto nádherné, nejdůležitější je, aby vám vaše vlastní vlasy přinesly spokojenost. Nyní se však podívejte na 3 účesy, které by údajně měly přinést klid a pohodu do vašeho života. Youtube video o vlasových trendech pro rok 2024 najdete na kanále Glam Girl Gabi: Zdroj: Youtube Dlouhé vlasy Dlouhé vlasy vám samozřejmě objektivně štěstí a životní pohodu nepřinesou. V určitých kulturách se však věří, že vlasy jsou symbolem vitality a síly. A čím jsou vlasy delší, tím jsou v těchto kulturách dané osoby s dlouhými vlasy vitálnější a nosí v sobě sílu přírody. Dlouhé vlasy skutečně vyzařují pocit, že jste spojeni s přírodou, jelikož si vlasy nijak neupravujete. Má to však i svá negativa, například, že se snadno motají, musí se opravdu často rozčesávat a v létě máte pocit, že máte na krku a zádech koberec. close info Kourdakova Alena / Shutterstock zoom_in Dlouhé vlasy v určitých kulturách symbolizují prosperitu a propojení s přírodou. Poté v určitých kulturách existuje takzvaný šťastný střih vlasů. V každé zemi se liší, ale většinou je daný a tradiční účes je spojován se štěstím. Tato symbolika je opravdu krásná právě proto, že se v každé kultuře najde jiný typ šťastného účesu. Tuto tradici však můžete převést na sebe samé. Vzpomeňte si, jaké jste měli vlasy v době, kdy jste byli nejšťastnější a nejspokojenější. Když si daný sestřih necháte udělat, může na vás subjektivně působit štěstím, které jste cítili v oné době. Fáze měsíce A nyní trochu astrologie. Říká se, že určité sestřihy byste měli udělat v určité fázi měsíce. Teprve pak vám přinesou štěstí, klid a prosperitu do života. Také se říká, že určitý střih vlasů v určité fázi měsíce podporuje nejen sílu vašich vlasů, ale také vaši osobní. Například když si ostříháte vlasy za úplňku, vaše vlasy budou silnější, zdravější a do vašeho života přinesou štěstí. Je jen na vás, jestli na tyto věci věříte, či nikoliv. Důležité je, abyste byli se svými vlasy spokojeni a bylo vám ve vašem účesu dobře. Související články close Hobby Trendové účesy pro rok 2024: Letos povládnou mikáda a mašle ve vlasech video close Hobby Novinka pro lidi s řídnoucími vlasy: Díky této technice je budete mít zpět během chvíle video Zdroje: www.brilas.cz, www.aperta.cz

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com email_fill Email link Kopírovat close Zavřít