Říká se, že věk je jenom číslo. V případě vlasů to ale neplatí. Jejich kvalita se totiž rok od roku zhoršuje. Jak tomu můžete přizpůsobit svůj účes?

Příroda je vůči ženám zlomyslná. Nejenom, že jim ve středním věku přidává vrásky, kila, ale také zhoršuje kvalitu vlasů. Vaše kadeře jsou tak řidší, slabší a často vypadávají… za touto neblahou změnou jsou samozřejmě hormony.

S příchodem čtyřicítky začne tělo rapidně stárnout. Sníží se podíl ženských hormonů estrogenů a naopak převáží mužské hormony androgeny, které způsobují oslabení, řídnutí a šedivění kštice. Když se do toho „zapojí“ ještě podlomená psychika, genetické dispozice a špatná vlasová péče, pak je průšvih na světě.

Autor videa Fashionitas vám ukáže účesy vhodné pro ženy nad 40 let. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Krmivo pro vlasy

Čtyřicátnic s prořídlou kšticí proto rapidně přibývá, což kvitují i kadeřníci. „Skoro každá druhá zákaznice chce, abych jí vymyslel účes, který by zakryl tyhle nedostatky,“ přiznává jeden z vlasových specialistů. Podle něj je v takových případech důležité dodat tělu chybějící vitaminy a minerály, aby mohly fungovat jako „krmivo“ pro vlasy.

Jde zejména o proteiny, aminokyseliny (keratin pro regeneraci vlasů a pokožky hlavy) a rostlinné extrakty. Důležitý je i panthenol, který zklidňuje podrážděnou vlasovou pokožku a podporuje metabolismus kožních buněk. Díky němu jsou pak vlasy pevné a lesklé.

close info Profimedia zoom_in Vlasové kořínky posílíte vitaminy, minerály a proteiny.

Pozor na dietu

Spousta žen po čtyřicítce válčí s nadbytek kilogramů. Proto se snaží držet různé druhy diet. Je to i váš případ? Odborníci varují, že úsporný jídelníček může pro vlasy znamenat problém. Proto v tomto případě apelují na všechny ženy, aby jedly pestrou stravu a v případě poničených vlasů sázely na vlasové přípravky s obsahem chmelového extraktu, který je plný vitaminu B.

Právě „béčko“ je stavebním kamenem vlasů, podporuje jejich lesk a pevnost. Součástí běžné péče o vlasy by měla být i masáž hlavy štětinovým kartáčem, který kadeře pročeše a zároveň stimuluje vlasové kořínky.

Správná volba účesu:

Kvalita vlasů klesá. Svá slabá místa můžete zamaskovat pomocí účesu. A jaké střihy jsou ideální?

Vlnité mikádo

Tento účesu sluší téměř každému. Dodává objem a mladistvou jiskru. Opatrní buďte jen na délku, která by měla být mezi bradou a šíjí. Určitě ne kratší! Příliš moc střižené mikádo by vypadalo „učitelsky“ a dodalo by vám výraz škrobené úřednice. Mimochodem, vlnité mikádo nosí i taková hvězda jako Halle Berry. Vezměte si z ní příklad!

close info Profimedia zoom_in Vlnité mikádo dodá vlasům objem a zjemní vrásky.

Účes, který rámuje obličej

Tento střih je ideální pro všechny, kdo mají kulatý nebo oválný tvar obličeje. Střih hezky rámuje obličej a jeho délka (sestříhaná v různých vrstvách) mu ubírá na tvrdosti. Výhodou sestřihu je, že se dá použít jak na rovné, tak i na kudrnaté vlasy!

close info Profimedia zoom_in Sestřihané mikádo sluší každé zralé ženě.

Klasické pixie

A je to tady! Účes, který proslavila topmodelka Twiggy, je opět na scéně. Krátký střih podpořený bohatostí vlasů dodává tváři mladistvost a svěžest. Nakonec můžete ofinu upravit i modelovacím voskem či gelem a výsledek bude stát za to.

close info Profimedia zoom_in Pixie je účes, který vás omladí.

Sestřih ve stylu 70. let

Sestřihané konečky jsou šik a dodávají vlasům objem a šmrnc. Je ideální pro všechny, kteří potřebují nadčasový účes, který se dobře udržuje.

close info Profimedia zoom_in Účes ve stylu 70tých let dodá vašim vlasům objem a ženskost.

Zdroje: www.prozeny.cz, https://myhair.bigbadmole.com