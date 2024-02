Někteří muži to neradi vidí, ale ženám s přibývajícím věkem často více vyhovují kratší účesy. Krátké ale neznamená nudné či chlapecké. Buďte chic i po 60! Krátké šmrncovní střihy vlasů mohou být velmi variabilní, hravé i mladistvé.

Účesy pro ženy starší a pokročilé

Právě ve vyšším věku žádná pravidla neplatí! Starší ženy často vypichují to, že si už mohou dovolit dělat věci po svém a platí to i o vizáži. Chcete vypadat mladistvě? Bude to chtít trochu elánu, rozcuchu, na barvě nezáleží, jen se odpíchněte od podlahy a dejte do toho trochu švihu.

Co to znamená? Že skvěle můžete vypadat i se šedivými vlasy velmi krátkého střihu, ale také s dlouhými loknami. Pokud jsou vaše vlasy zdravé a opečovávané, můžete si dovolit cokoli.

Používejte správnou vlasovou kosmetiku bez parabenů a silikonů, nechte si udělat profesionální střih a nebojte se vyzkoušet něco nového. Jsou to jen vlasy, časem zase dorostou! Pamatujte, že cílem je cítit se dobře, vypadat chic a mladistvě. Právě toto váš účes může umět vykouzlit a jde to i s krátkými účesy, které jsou velmi populární.

Nechte se inspirovat fotografiemi v tomto kratičkém příspěvku. Autorka z YouTube kanálu Hairstyleslife správně říká, že není důležitý jen střih, ale také jakým způsobem ho budete upravovat. Styling z vás udělá šmrncovní hvězdu nebo šedou myšku. Je jen na vás, nač se cítíte.

Kratičký pixie střih s delším čírem je pro odvážné

Pixie je kratičký účes, který lze nazvat téměř chlapeckým střihem, ale není pixie jako pixie. Pro střih jsou charakteristické velmi krátké vlasy na krku a po stranách, které směrem nahoru nabývají na objemu. I pixie jsou různé a mohou být nahoře na hlavě velmi krátké či s delšími vlasy, které udělají hřívu přepadající na jednu stranu.

Středně a dlouze střižené vlasy nahoře na hlavě můžete vyčesat také nahoru a dozadu. To jsou velmi odvážné a zároveň mladistvé účesy, kterými proslula například zpěvačka Pink.

Aby vám střih pixie nepřidával, ale ubíral na letech, ujistěte se, že opticky se linie vašich lícních kostí protahuje do tvaru hlavy. To je vždy lichotivé.

close info photoagent / Shutterstock zoom_in Nebojte se šedin a ani bobu. Sluší mladým i starším ženám.

Mikádo nebo bob s různými délkami i ofinami

Dalšími střihy v podstatě různých, ale spíš kratších délek, jsou bob a mikádo. Bob už před lety proslavila Victoria Beckhamová. Její bob je spíš krátký a bez ofiny, s nejdelšími vlasy lemujícími tvář a nejkratšími na temeni.

Pěkně vytvarovaná hlava střihem, ale také správný styling, mohou významně napomoci pocitu mladistvosti. Pamatujte ale, že pokud se chcete přiblížit co nejvíc dívčímu účesu, který vám pár let ubere, pak je fajn se trochu odvázat a nenechávat vlasy jen tak zplihlé.

K bobům se může hodit také ofina. Nezáleží jen na tom, kde je ofina ustřižená, ale také zda je rovná i jak je hustá.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Bixie může vypadat každý den jinak. Je to krátký účes, ale dostatečně dlouhý, aby se s ním dalo čarovat.

Bixie: Styling každý den jinak

Posledním krátkým a velmi ženským střihem je kombinace obou těchto účesů. Někdy se mu říká bixie čili bob a pixie dohromady. Bixie vypadá dobře na rovných i vlnitých vlasech a velmi počítá s možností různého stylingu.

Vlasy nejsou krátké na krku a délka dosahuje pod ucho či k bradě. Texturovaný střih udělá pěkný tvar hlavy a ukáže částečně krk. Vlasy vepředu mohou být pojaté různě. Například se hodí takzvané „curtain bangs“ čili jemná ofina, která je delší po stranách a nejkratší uprostřed. Není hustá a tvář jen lemuje, může mírně zakrývat čelo.

Až budete takový střih doma fénovat a tvarovat, můžete jej jednoduše upravit podle nálady. Když vlasy kolem uší stáhnete sponkou nebo gelem dozadu, vznikne tvar podobný pixie. Střihu sluší také velký objem nebo vyčesání dopředu do bohaté patky, která padá téměř přes tvář.

