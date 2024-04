close info Profimedia

Ema Novotná 22. 4. 2024 clock 2 minuty video

Je jaro a některé dny je opravdu teplo. Pokud máte problém s pocením, zkuste si do podpaží aplikovat ústní vodu. Zní to naprosto šíleně, ale funguje to. A pomůže vám i při jiných problémech, podívejte se!

Je jaro a některé dny je opravdu teplo. Pokud máte problém s pocením, zkuste si do podpaží aplikovat ústní vodu. Zní to naprosto šíleně, ale funguje to. A pomůže vám i při jiných problémech, podívejte se!

Ústní voda je velice dobře vyvinuté sterilní antiseptikum. Byla předurčena primárně k osvěžení úst a dechu, ale má spoustu dalších využití. A je v ní začleněno mnoho užitečných látek. Těmi jsou například tymián, likér nebo eukalyptus. A právě proto se s ústní vodou nemusíte limitovat na používání v koupelně, ale při dalších situacích vám může přijít vhod. Zdroj: Youtube Využití ústní vody Všichni víme, že ústní voda se používá v ústech, jak název napovídá. Věděli jste ale, že ji můžete použít i na vlasy? Je totiž schopna vás zbavit lupů lépe než kterýkoliv šampon. Stačí si jen udělat listerinovou masáž hlavy. Naneste malé množství na pokožku hlavy a masírujte. Poté si obalte vlasy do ručníku a nechte čtvrt hodinky působit, jako kdybyste měli na hlavě masku na vlasy. Poté si vlasy umyjte a lupy budou pryč. Látky v ústní vodě vás s přehledem zbaví jakéhokoliv zápachu, ať už pochází z úst, z podpaží nebo z vaší toalety. Listerine je zkrátka víceúčelový eliminátor zápachu. Pomocí listerinu můžete také vyčistit vaši toaletu. Ano, je opravdu víceúčelový, jelikož skvěle sterilizuje zápach v jakékoliv formě. Nalijte tudíž ústní vodu do mísy a poté pomocí štětky vyčistěte toaletu. Díky mnohým složkám ústní vody pak bude vaše toaleta naprosto zářit čistotou a bude bez jakéhokoliv nepříjemného zápachu. Pomoc při pocení Jelikož se v posledním měsíci velice oteplilo, více a více lidí se začíná potit. Když nemáte po ruce deodorant, je to dost nepříjemná situace jak pro okolí, tak pro vás. Ale dokonce i s pocením vám může ústní voda dokonale pomoci. Jak už bylo zmíněno, eliminuje pachy opravdu všeho druhu, což znamená, že stačí nanést opravdu malé množství na vatový tampon. Poté jej jen aplikujete do podpaží a máte po starostech. Za další vás dokonce i v dané oblasti osvěží, jelikož ústní voda je ve většině případů studená.

