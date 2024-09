Elektrokolo je perfektní a bezpečné, jen dokud je ve skvělém stavu. Víte ale, co byste měli dělat vy a co je třeba svěřit odborníkům v servisu?

Údržbu elektrokola nepodceňujte

Máte elektrokolo? Jistě jste si před jeho pořízením zjistili všechno možné i nemožné, abyste se před investicí do nákupu takového přibližovadla dokázali dobře rozhodnout. Rozhodně byste ale také neměli podceňovat údržbu kola a v žádném případě nejde jen o dobíjení baterie.

Velmi pěkný příspěvek pro vás připravili také na YouTube kanálu MTBIKER_CZ, kde vám přiblíží, které čtyři chyby skladování jsou nejčastější.

Zdroj: Youtube

Jak pečovat o elektrokolo?

Čím začít? Přečtěte si manuál! Elektrokola jsou si sice v mnohém podobná, ale samozřejmě se mohou lišit v detailech a každý výrobce se bude věnovat v manuálu péči vašeho konkrétního modelu elektrokola.

Důležité totiž není jen to, aby vám vydrželo, ale také aby bylo bezpečné. Nejen pro pocit bezpečí, ale i případ havárie byste měli mít vždy po ruce hasící přístroj kategorie D čili určený k hašení elektřiny.

Majitel kola by jej měl rozhodně čistit, a to jak nasucho, tak nevodivými speciálními přípravky. I mytí vodou je možné, ale jak jste mohli slyšet v příspěvku, baterii a motoru se raději vyhýbejte, používejte mírnější tlak, pokud používáte vapku čili vysokotlaký čistič.

Před mytím se doporučuje baterii také vyjmout a vrátit ji, až když je elektrokolo zcela suché. Konektor byste ovšem také neměli vystavovat vodě. Je třeba myslet na to, že elektrokolo je jen voděodolné. Déšť snese, povodeň ne.

Kontrolujte baterii, která by měla být ideálně skladovaná v pokojové teplotě. Baterie nemá být ani úplně na nule, ale také ideálně ne na 100 %. Neměli byste ji nechávat v nabíječce ani kdekoli jinde, kde může dojít k přehřívání. Používání baterie při hodnotách pod 20 % může zkrátit její životnost.

Každý majitel kola by se měl věnovat péči o řetěz, jeho čištění i promazání, tlaku v pneumatikách, případně vyčištění brzdových destiček.

Kdy by mělo elektrokolo putovat k odborníkovi?

První servis kola by měl přijít zhruba po ujetých 300 km, pak zhruba jednou do roka. Záleží to rozhodně také na intenzitě užívání. Nutné je věnovat péči brzdám, ale také vzorku pláště kol. Také nastavení převodů svěřte pracovníkům servisu.

Jakékoli poškození baterie, přehřívání či případný zápach řešte co nejdřív s odborníkem. Používejte výhradně původní značkové nabíječky. Nikdy nepoužívejte staré baterie nebo baterie z druhé ruky, tyto mohou být nekompatibilní nebo mít skryté poruchy. Vždy musejí být proto prověřené pracovníky servisu.

Zdroje: ceskykutil.cz, kolotipy.cz