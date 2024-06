close info Profimedia / Profimedia

Máte doma rozbitý šicí stroj po babičce, a nevíte, co s ním? Můžete si z něj udělat stylové umyvadlo. Není to tak těžké, jak se zdá. Zručný kutil to zvládne jako nic, a navíc budete mít nejoriginálnější umyvadlo v sousedství.

