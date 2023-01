Horoskop: Tyto ženy jsou pořád unavené a mají špatnou náladu. Nemohou za to

Stává se, že se během dne často cítíme unavení a pociťujeme potřebu si odpočinout, zdřímnout si nebo ještě jednodušeji ležet na pohovce a vůbec nic nedělat. Některé ženy mívají sklony trpět spolu s únavou i špatnou náladu. Mohou za to hvězdy. Která znamení zvěrokruhu mezi ně patří?

Býk (21.4. - 21.5.)

Možná vás překvapí, že na prvním místě našeho žebříčku jsou ženy narozené ve znamení Býka, které jdou neúnavně za svým cílem. Jenže, když je najednou přepadne apatie, nedá se nic dělat. Rády zůstávají v klidu, dávají si na čas a mnohdy propadají špatné náladě.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Ryby bývají gaučové. Rády žijí ve svém pohodlí a vyhýbají se davům. Nemají rády dlouhé cesty, dokonce nesnáší dojíždění do práce. Milují spánek a vždy stráví alespoň 10 hodin v posteli. Bývají často unavené, i když tak hodně spí a jejich nálada bývá tím pádem pod bodem mrazu.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Pohovka nebo postel? To je hlavní otázka, kterou si klade Vodnář, vše ostatní je vedlejší. Strávit život na hraně, plný dobrodružství a útrap, to opravdu není nic pro ženy ve Vodnáři. Poklidný život bez přílišného závazku je vše, o čem sní, a vždy se ujistěte, že to dostanou. Jenže s tím jde ruku v ruce i neustálá únava a otrávenost ze všeho kolem.

Rak (22.6. - 22.7.)

Rak si svou intenzivní pracovní aktivitu a hektičnost kompenzuje návratem domů v totální lenosti a oddaný pouze svému pohodlí. Ideální večer pro Raka je jídlo, pohovka a televize. Jsou také velkými milovníky sportu, ale evidentně toho, co se pravidelně vysílá v televizi. Když tyto ženy dorazí domů, bývají často bez energie, unavené a je lepší s nimi raději vůbec nemluvit.



