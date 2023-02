Ženská znamení, pro které je velmi nebezpečná únava. Pokud jste to vy, zbystřete

Všichni potřebujeme spát a snad všichni se čas od času cítí unavení. Tělo tak říká, že potřebuje odpočinek, aby načerpalo energii. Některá znamení zvěrokruhu však bývají unavenější než ta ostatní. Která ženská znamení to jsou a která by si měla na pocit únavy dát pozor?

Rak (22.6. - 22.7.)

Ženy narozené ve znamení Raka jsou velmi přizpůsobivé a milují změny. Rády poznávají nové lidi a nové výzvy k řešení. Ovšem to je také důvod, proč se snadno unaví, protože se kvůli své povaze musí neustále přizpůsobovat lidem i jejich náladám.

Tohle nemohou vydržet dlouho. Je čas na určitou stabilitu a musí si uvědomit, že ve většině případů musí zůstat samy sebou. Potřebují také čas jen pro sebe, aby si mohly dělat, co budou chtít jen ony samy.

Okolní stres a tlak se nedá vydržet dlouho. Zdroj: Profimedia

Panna (23.8. - 22.9.)

Důvodem jejich častých únav a vyčerpání je jejich perfekcionistická povaha. Lidé je vidí jako ženy, které dokáží odvést práci, ale ne se socializovat. Bojí se je oslovit a to není dobré. Ženy v Panně unavuje mít vždy pravdu a chtějí vytvořit sociální vazby, které lidem umožní vidět je takové, jaké opravdu jsou, jen se musí trochu uvolnit. Jinak se to podepíše na jejich zdraví. Stres, který na sebe tyto ženy kladou, aby byly stále perfektní je obrovský. První známkou potíží je právě únava a vyčerpání, které by tyto ženy neměly v žádném případě podceňovat.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Ženy narozené ve znamení Vah nemohou být nikdy samy. Potřebují mít kolem sebe lidi, nedokáží si představit být samy nebo si dopřát pár dnů o samotě. A to je špatně. Výsledkem je přesycenost lidmi a informacemi, které Váhy k životu nepotřebují. Tito lidé je vysávají, berou jim energii, což Váhy dlouho nedokáží rozpoznat. Příčinu svých častých únav hledají jinde. Jejich mysl je také čím dál unavenější z toho, že nechají ostatní lidi, aby řídili jejich budoucnost. Řešením je odstřihnout tyto vysávače energie, dopřát si dny i týdny bez lidí, vyčistit si mysl a rozhodnout se, co vlastně v životě chtějí.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Všichni to o nich vědí, jen ženy v Kozorohu si dlouho nedokáží přiznat, že jejich nedostatek energie pramení z té hromady práce a stresu, které si naložily na svá bedra a šplhají se s tím vším nahoru. Kozorožky často zapomínají samy na sebe, na péči o své zdraví, na volný čas, koníčky, dokonce i přátele. Pokud mají práci, která je baví a zároveň si díky ní přijdou na pěkný balík, jsou jak smyslů zbavené. Jediný, kdo má před tím vším přednost je rodina. nich by měly ženy v Kozorohu hledat pomoc, když už nemohou v životě dál.

Únava tyto ženy přepadne kdykoli. Zdroj: Profimedia

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Není divu, že jsou ženy narozené ve znamení Vodnáře často unavené. Veškerou svou energii a sílu směřují k tomu, aby učinily svět lepším místem. Veškerý volný čas věnují přátelům a známým, pomáhají jim, doslova by se rozdaly. Tohle všechno je sice chvályhodné, ale i nezištná pomoc má své limity. Je v pořádku dát si pauzu nebo si najmout asistenta, který by jim pomohl v práci, hospodyni, která by jim pomohla s domácností. Vodnářky se často tváří, jak vše zvládají, ve skutečnosti jsou pod příšerným tlakem ze stresu, že nic nestíhají. Měly by si konečně přiznat, že by měly být také tak trochu sobecké. Jinak si koledují o vážné zdravotní potíže.



Zdroje: www.yourtango.com, timesofindia.indiatimes.com