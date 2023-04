Nejunavenější znamení: Pro tyto ženy je únava obzvlášť nebezpečná. Chraňte se!

Přijdete si každý den úplně zničená, vyřízená a na nic nemáte sílu ani náladu? Pak možná patříte mezi ta znamení zvěrokruhu, kterým častá únava nedělá vůbec dobře. Patří mezi ně i to vaše?

Cítíte se neustále unavení a nejraději byste padly do postele a pořád jen spaly? Pak právě vy možná patříte mezi ta znamení zvěrokruhu, kterým únava vůbec nesvědčí a způsobuje jim zdravotní obtíže. Jak by tato znamení měla relaxovat?

Lev

23. 7. až 22. 8.

Ženy ve znamení Lva velmi tvrdě pracují rukama, proto jsou neustále unavené. Většinou se jedná o ženy vykonávající manuální práce v továrnách či jiných fabrikách. Po šichtě tak padají únavou a nejsou schopny se řádně postarat o svou rodinu, natož pak o domácnost. Maximálně tak ohřejí párky a padnou do postele.

Pokud už se nechcete trápit tím, že nezvládáte náročnou práci a péči o rodinu, tak zkuste podpořit své tělo těmi správnými prostředky, aby zase mělo dostatek energie. Pro ženy ve znamení Lva je ideální začít snídat ovesné vločky, které je například ve formě kaše nastartují na celý den.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Ženy ve znamení Střelce, na rozdíl od těch ve znamení Lva, pracují hlavou. Tyto ženy jsou pak neskutečně unavené neustálým přemýšlením a vymýšlením nápadů, až jim nezbývá energie na normální život. Většinou jsou to úspěšné manažerky, které nemají partnera a děti, protože na to nemají energii.

Aby nebyly tyto ženy tak unavené, měly by začít jíst jakékoliv červené ovoce - maliny, jahody, rybíz. Také je pro ně důležité pít dostatek vody. Ženy ve znamení Střelce by na zahnání únavy měly vypít minimálně tři litry vody denně. Když budou následující rady dodržovat, energie by jim neměla chybět.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Ženy ve znamení Býka by měly ubrat. Snaží se totiž u všeho být, vše stíhat a ve všem být dokonalé. Měly by si uvědomit, že to není možné a raději by se měly zaměřit pouze na ty věci, které jsou důležité. Takové tempo, jaké předvádí, je nezvladatelné a škodí jejich zdravotnímu stavu. Únava se na nich nepěkně podepisuje.

Tyto ženy to mohou zvrátit tím, že budou chodit více na slunce. Jejich únava je způsobena nedostatkem vitamínu D, který se získává právě ze slunečního záření. Měly by si vzít konečně dovolenou a vyjet k moři, ono se to bez nich v práci chvíli nezblázní a ony si neskutečně odpočinou a získají nový příliv energie, který nutně potřebují.