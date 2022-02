Jak ze staré knihy vyrobit šperkovnici a květináč. Úžasný a zcela snadný nápad

Svět je plný věcí, které už neslouží původnímu účelu. Vyhodit je by ale byla škoda, a tak dekorstylistka Denisa Bartošová vymýšlí, co by se z nich dalo vykouzlit hezkého. Dneska bude přetvářet staré knihy.

„Knihy miluju a nejradši bych všechny na světě zachránila, ale, to si přiznejme, některé texty by za tu námahu tak úplně nestály. To je lepší jim dát nový život jinak,“ říká Denisa.

„Knihy miluju a nejradši bych všechny na světě zachránila' říká Denisa Zdroj: Petr Karšulín

“Šperkovnice byl můj první nápad. Jestli ji chcete taky udělat, neděste se, nebudete muset slepovat stránku po stránce. Slepte takhle jenom prvních dvacet stran. Já jsem nanesla lepidlo Herkules vždycky po celé ploše stránky a pokaždé jsem potom knížku zavřela a zatlačila, aby se stránky slepily v poloze, kdy je kniha zavřená. Takhle přilepte i obálku. Až to bude, vložte pod těch slepených dvacet stránek kus igelitu a knihu zavřete. Jednou rukou ji pevně stiskněte, vemte větší štětec a kolem celé knihy nanášejte lepidlo, tedy kromě hřbetu. Lepidlem nešetřete, krásně se vsákne, to je to, co potřebujete. Knihu položte na rovnou podložku a dejte jí pořádnou zátěž. Do druhého dne ji nechte zaschnout. Až bude pevně slepená, nastane čas na měření. Knihu otevřete a na straně, která je teď po slepení tlustší, si pomocí pravítka narýsujte otvor. Z každé strany knihy ale nechte minimálně dva centimetry. Pak budete otvor řezat velkým řezákem, ideální je vzít si k tomu kovové pravítko, ale já jsem ho neměla a s plastovým mi to šlo taky. Pustila jsem si k tomu namluveného Harryho Pottera a řezala a řezala do té doby, než mi zbylo asi čtyřicet spodních stránek jako dno. Pak jsem si změřila hrany a dno a obojí vylepila pěkným papírem. Horní okraj se dá olemovat provázkem nebo stužkou.”

Květináček byl Denisin druhý nápad. U něj nemusíte slepovat prvních dvacet stránek, stačí slepit jen první dohromady s obálkou. Až to bude, knihu zavřete a slepte ji stejně jako základ pro šperkovnici. Až zaschne, vyřízněte otvor a potáhněte ho roztaveným lepidlem z pistole. Nechte ho stékat a knihu různě klopte, vrstva lepidla ale nemusí být nijak silná. Až zaschne, zasaďte sukulenty, nahoře plochu dosypte štěrkem nebo kamínky a rostliny zalijte.

Další recyklační návody najdete v časopise Kreativ.

Kreativ Zdroj: Kreativ.cz

Zdroj: Časopis Kreativ