Nejupjatější ženy zvěrokruhu. Pro tato znamení jsou změny tragédie. Znáte je?

Astrologové dle konjunkce planet každého znamení zvěrokruhu sestavili seznam pěti nejupjatějších znamení. Které ženy mají děs z toho, co siřeknou ostatníní, dělají jim rychlé změny potíže a jsou často považována za upjatá? Patříte mezi ně?

Beran (21.3. - 20.4.)

Ženy narozené ve znamení Berana dokáží být na jednu stranu vášnivé a odhodlané, na druhou však umí být ve svém myšlení někdy extrémně nepružné. Nedělá jim problém rozhodovat o velkých pracovních projektech a nenávidí, když jim kdokoli má snahu poradit.

To se pak projeví většinou v jejich osobním životě. Z velké direktivní šéfky se stane doma hromádka neštěstí, která se jen těžko rozhoduje v běžných činnostech na dennodenní bázi.

Ženy v Beranu odmítají a nesnášejí rady. Zdroj: Profimedia

Býk (21.4. - 21.5.)

Ženy v Býku se často projevují jako jejich znamení. Silné, stabilní, někdy pěkně naštvané. Byť jsou velmi praktické, ovládají bravurně širokospektrou paletu stagnace. Je téměř nadlidský úkon nadchnout ženu Býka pro novou věc, aktivitu a nebo nedej bože ze dne na den změnit pevně daný plán. Tato žena si libuje v absolutní rutině a jakákoliv změna je pro ni tragédií.

Lev (23.7. - 22.8.)

Lvice, charismatické, oslňující ženy, které bez pozornosti nemohou žít. Jejich vystupování s okouzlujícím úsměvem navenek působí, že nic pro ně nepředstavuje problém, ale opak je pravdou. Ženy narozené v tomto znameni potřebují mít kontrolu nad vším a všemi.

Je to náročné nejen pro okolí, ale i pro ně samotné. Jen si sami představte tu tíhu, žít neustále v pozoru, aby vaše pomyslná hvězda někde náhodou nezhasla.

Lvice musí mít kontrolu nad vším a všemi. Zdroj: Profimedia

Panna (23.8. - 22.9.)

Prvenství v tomto seznamu právem patří ženám narozeným ve znamení Panny. Jsou naprosto nesnesitelné touhou po dokonalosti, a tak kriticky omílají donekonečna nejen své chování a činy, ale bohužel i ostatních. Kolikrát naříkají, že by rády potkaly muže snů, a i když umí být zpočátku vztahu usměvavé a milé, časem se zpět vrátí do své upjatosti. A to málokterý muž vydrží.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Ženy Kozorožky jsou orientovány na výkon. Jsou cílevědomé, neskutečně disciplinované a přesně vědí, čeho a jak chtějí dosáhnout. Často jsou ale tak ponořeny do práce, že působí naprosto netečně až upjatě.

Zkuste Kozorožky na chvilku v jejich hektickém životě zastavit, nabídnout jim dobrou večeři, sklenku vína a uvidíte jaké to jsou pod slupkou nepřístupnosti, vřelé a zábavné bytosti.

