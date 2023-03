První jarní úplněk je zásadní pro zdraví: Které orgány budou v ohrožení?

V astrologii je Měsíc symbolem našeho vnitřního světa a emocionálního založení, a to je přesně důvod, proč jeho neustále se měnící cykly hrají tak klíčovou roli v našem osobním životě. Jak naše znamení zvěrokruhu ovlivní první jarní úplněk 7. března?

Úplněk ozdobí oblohu 7. března ve 13 hodin a 40 minut a svého vrcholu dosáhne při 16 stupních ve znamení Panny. Řídí ho důvtipný Merkur, planeta komunikace, logiky a myšlenkových procesů.

Rtuťovitá povaha Panny ožívá, když jde o „komunikaci“, která probíhá mezi vaší myslí, tělem a duší. Tento den budou citlivé některé vnitřní orgány, jako slinivka břišní, tenké střevo, slepé střevo, tlusté střevo, trávicí ústrojí i dvanácterník, měli byste o ně obzvláště pečovat. Méně zatěžovat byste měli také oči a uši.



Zajímá vás, jak první jarní úplněk ovlivní právě vaše znamení zvěrokruhu?

Beran (21.3. - 20.4.)

Pomalu a stabilně, Berane. Stále vás může podvědomě sužovat určitá nejistota. Ať tak či onak, získáváte jasno v novém systému, denní rutině nebo pracovním plánu. S pomocí nekonvenčního Uranu máte k dispozici novinky a experimentování, takže se nebojte prozkoumat své možnosti jít kupředu.

Jak ovlivní úplněk právě vás? Zdroj: Profimedia

Býk (21.4. - 21.5.)

Uvažujete o novém projektu? Pokud je to dovednost, kterou kultivujete, pravděpodobně díky úplňku rozpoznáte, co potřebujete zlepšit. Nicméně s Marsem, který vám nabíjí druhý dům sebevědomí, můžete být trochu pesimističtí, nebo vám prostě chybí trpělivost.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

I když toužíte po tom, aby věci v domácím prostředí byly dokonalé, systém, po kterém toužíte, bude vyžadovat čas a trpělivost. Úplněk způsobí, že budete jednat impulzivně nebo zažijete neklid.

Rak (22.6. - 22.7.)

Vždy přicházíte s nápady a způsoby, jak být vynalézavější, a tento úplněk není výjimkou. Ať už jde o komunikační styl nebo způsob myšlení, tento úplněk vám přinese řešení vašeho problému.

Fáze Měsíce působí na náš vnitřní svět. Zdroj: Shutterstock

Lev (23.7. - 22.8.)

Je tu něco, co potřebujete zlepšit, a díky tomuto úplňku to dokážete. Držíte to dlouho v sobě a tajíte to před ostatními. Jakmile se to povede, určitě to dáte všem na odiv a bude vám lépe.

Panna (23.8. - 22.9.)

Šťastný úplněk, Panno. Vzhledem k tomu, že Merkur (váš vládce) bude procházet Rybami a vaším oddaným sedmým domem dohod a kompromisů, je důležité rozlišovat mezi vašimi osobními potřebami a potřebami ostatních. Mars může zažehnout oheň, pokud jde o záležitosti kariéry. S pomocí Uranu byste se mohli začít dívat na věci z jiné perspektivy.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Péče o vaši pohodu je prioritou, zvláště za úplňku tohoto měsíce. Můžete dokonce cítit potřebu ustoupit a dohnat odpočinek. Pokud máte děti nebo kreativní projekt, na kterém právě pracujete, mohlo by to být náročné obodbí.

Štír (24.10. - 22.11.)

I když se není třeba stresovat, mohlo by přijít napětí v práci. Úplněk vám dá sílu prozkoumat příležitosti, kde můžete využít svůj tvůrčí talent, své dovednosti a schopnosti.

Někomu dá březnový úplněk sílu. Zdroj: Profimedia

Střelec (23.11. - 21.12.)

Udělejte si jasno ve svých dlouhodobých cílech, abyste si mohli vytvořit pevný akční plán. Pokud toužíte po řešeních nebo se prostě snažíte pěstovat zdravou rovnováhu mezi prací a životem, získáváte přehled o dalších krocích.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Aniž byste přemýšleli o logice, buďte otevření informacím, které za úplňku obdržíte. Může se jednat o sourozence nebo někoho ve vašem bezprostředním okolí. Mars v Blížencích však nabije váš šestý dům produktivity a každodenních rutin. Neztrácejte trpělivost, soustřeďte se na to, co je potřeba udělat, krok za krokem.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Je důležité si uvědomit, kde by vaše „touhy srdce“ mohly potenciálně překážet vašemu závazku vůči někomu jinému. Úplněk vás bude vybízet, abyste si udělali pořádek v životě, v práci i ve vztazích.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Všechny vztahy vyžadují určitou dávku kompromisu, ať už osobního nebo profesního. Mars by mohl způsobit třenice ve vašem osobním životě, ne-li s vašimi blízkými příbuznými. Nastavte si zdravé hranice, aniž byste ztratili chladnou hlavu.



Zdroje: lunarni-kalendar.najdise.cz, stylecaster.com