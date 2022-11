Prokletý listopadový úplněk: Která znamení by si měla dát nejvíc pozor?

Už zítra nás čeká listopadový úplněk, který umí zamávat snad se všemi znameními zvěrokruhu. Některým přinese štěstí, lásku či sílu, jiným však smutek, ztrátu či neštěstí. Jaká znamení by měla raději zítra zůstat doma a nepokoušet štěstí?

Podle astrologických výkladů je úplněk dnem, kdy se plní naše tajná přání a sny, ale také časem, kdy se nám může všechno, na čem jsme dlouho pracovali, pokazit. Pro některá znamení zvěrokruhu je totiž listopadový úplněk přímo prokletý. Patří mezi ně i to vaše?

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Pro Střelce bude celý listopadový úplněk naprosto strašný. Půjde o sérii nešťastných událostí, který budou Střelce provázet celý den. Nejenže nebude kvůli vlivu měsíce moci vůbec spát, ale už ráno se opaří při přípravě čaje, následovat bude hádka se šéfem v práci, oběd, který mu neudělá dobře, odpoledne pak přijde o těžce vydělané peníze a večer vše završí rozchod s milovanou osobou, která to tak už necítí.

Lidé v tomto znamení by raději zítra měli zůstat doma a odpočívat. Pokud někam vyrazí, udělají více škody než užitku a pak si budou vyčítat, že se raději neváleli celý den pod peřinou. Raději si kupte zmrzlinu, pusťte oblíbený film a počkejte, až se listopadový úplněk přežene a vy se budete moci vrátit k normálnímu životu.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci budou mít kvůli listopadovému úplňku podlomené zdraví. Nejspíš chytnou virózu a rýmu, navíc je bude strašně bolet hlava. Bohužel však nepomůže prášek ani masáž, prostě si to budou muset odtrpět. Raději by se tedy neměli pouštět do žádných náročných aktivit, neudělalo by jim to dobře. Snažte se tento den co nejvíce spát a relaxovat, vaše tělo si to zaslouží.

Lidé ve znamení Býka by měli celkově posílit svou imunitu a obranyschopnost organismu. Listopadový úplněk je totiž může úplně vyždímat, takže by se měli snažit dostat co nejrychleji zpět do formy a být připraveni na nadcházející chladné dny. Stačí se otužovat, jíst více ovoce a zeleniny a samozřejmě být také v psychické pohodě. Pokud to zvládnete, čekají vás růžové zítřky.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny čeká v období listopadového úplňku obrovská ztráta, ze které se nebudou moci dlouhou dobu vzpamatovat. Tento den pro ně bude vysloveně prokletý. Zrozenci v Panně by se měli obrnit silnými nervy a připravit svou mysl a tělo na to, že přijde něco opravdu nečekaného a nepříjemného. Nemyslete si však, že tuto tragickou událost můžete nějak zvrátit. Nemůžete! Prostě se stane, i kdybyste se sebevíc snažili ji oddálit.

Raději se tedy obrňte a myslete na to, že bude líp. Je jasné, že si zpočátku budete myslet, že pro vás skončil svět, ale nebojte. Čas zacelí i ty největší rány a vy navíc musíte žít pro své děti a partnery, kteří vás milují a obdivují. Nenechte je si myslet, že jste slaboch, vždyť šťastný rodič je to nejdůležitější, co mohou mít.