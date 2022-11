Znamení trpící chorobnou nespavostí. Pro tato je úplněk a zatmění úplný zabiják

Existují znamení zvěrokruhu, kterým jejich povaha nedovolí klidně a dostatečně spát. Jejich nespavost ještě zesílí během dnešního úplňku, který bude provázet i zatmění Měsíce. O jaká znamení se jedná?

Beran (21.3. - 20.4.)

Nikdo netuší, kde Beran bere tolik energie, ale tohle znamení prostě nespí. Někdy se zdá, jako by tito lidé ani nepotřebovali dobíjet, prostě jedou a jedou dál a občas od nich zaslechnete i oblíbené „budu spát, až budu mrtvý“. Berani mají tendenci přehánět, jsou neskutečně aktivní a milují být zaneprázdněni. Není divu, že nezamhouří oko, během úplňku se jejich aktivita ještě zvýší a budou jistě vzhůru celou noc.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Střelci mají rádi spánek, ovšem když se jim podaří usnout. Mívají totiž panické obavy z toho, že něco propásnou, nesnesou pomyšlení, že by jim něco mohlo uniknout. Pokud cestují, musí vidět a dělat všechno! Nedovolí, aby se jim do cesty postavila „maličkost" jako spánek. Jakmile vyčerpají všechny podněty, pak se možná rozhodnou trochu se prospat. Za plně svítící luny, navíc doprovázené zatměním Měsíce se jim to ale nepodaří.

Střelci nespí ze strachu, že by něco propásli. Zdroj: Profimedia

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Lidé narození ve znamení Vodnáře nejenže moc nespí, ale mají tendenci vymýšlet způsoby, jak spát ještě méně. Je to zvláštní. Milují řešení problémů, takže se můžete vsadit, že v noci bdí a snaží se přemýšlet, jak věcem přijít na kloub. Vstávají také velice brzy ráno, za úplňku pravděpodobně nezamhouří oka. Vodnáři prostě bojují se spánkem tak, jak někteří lidé bojují se stárnutím.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Blíženci mluví o tom, jak se musí spát osm hodin, ale jsou to jen řeči. Zdřímnou si dvě tři hodiny a už energicky pátrají po tom, co by mohli podniknout. Kdyby svět nebyl tak fascinující, vyspali by se. I když si naplánují, že půjdou spát brzy, vždycky jim to něco překazí a úplněk se zatměním Měsíce bude dalším pádným důvodem, proč probdít noc.

Vodnář nespí a přemýšlí nad světem. Zdroj: Profimedia

Váhy (23.9. - 23.10.)

Váhy toho moc nenaspí a dokážou tak určitou dobu fungovat. Jenže za to pak zaplatí a musí si to vynahradit později. Dostanou se tak do nekončícího koloběhu probdělých nocí a prospaných dní. Jakmile se Měsíc naplní, určitě se nevyspí dnes ani zítra a pozítří to budou muset dohnat.

Panna (23.8. - 22.9.)

Nejde o to, že by se Panny nechtěly oddávat spánku, jen je pro ně prakticky nemožné v noci vypnout mysl. Mají se čeho bát, plánovat a mají před sebou mnoho úkolů, které musí perfektně zvládnout. Jejich přílišné přemýšlení je udrží vzhůru, dnes jim k tomu bude ještě pěkně svítit Měsíc.

