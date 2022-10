Úplněk v říjnu bude pro mnohé bolestivý. Co přinese vašemu znamení?

V neděli 9. října přesně ve 22:54 nastane úplněk ve znamení Berana. Z celého měsíce bývá právě tento den nejvíce magický a na každé znamení zvěrokruhu má jiný vliv. Jak vás ovlivní energie plné Luny?

Beran (21.3. – 19.4.)

Tento úplněk je pro vás důležitý, protože spadá do vašeho znamení. Jeho energii podtrhne vaši touhu po nezávislosti, nutí vás zamyslet se nad vašimi vztahy, zejména v souvislosti s parnterstvím. Svítící měsíc nad vaší hlavou vám připomíná, abyste si udělali čas na své hluboce zakořeněné emoce a začali s nimi pracovat. Možná, že vám jeho svit ve vašem nitru leccos odhalí a pootevře.

Býk (20.4. - 20.5.)

Tento úplněk zvýrazňuje váš dvanáctý dům spirituality a staví jej proti několika planetám pohybujícím se vaším šestým domem zdraví a rutiny. Možná si uvědomujete, že péče o sebe je potřebnější, než jste si uvědomovali, a naslouchání své intuici nyní může být klíčem k posílení vaší vitality. Je nezbytné, abyste si šetřili energii pro sebe, tento úplněk je ideální příležitostí, jak dobít baterky.

Dobijte baterky, zlepšete svou vitalitu. Zdroj: Profimedia

Blíženci (21.5. - 20.6.)

Úplněk padá do vašeho jedenáctého domu dlouhodobých přání a setkávání se s lidmi. Posiluje vaši touhu být součástí nějaké komunity a práce s ostatními pro vás může být obzvláště uspokojující. Jste přirozeným vůdcem, takže ostatní budou mít tendenci následovat vaše vedení. Oplýváte nápady a energií do práce, jen pozor na syndrom vyhoření.

Rak (21.6. - 22.7.)

Úplněk svítí na vaši kariéru a vaše profesní snažení. Je nejlepší doba ukázat se, projevit se v práci, ukázat, na čem jste tak dlouho dělali. Vše bude přijato s nadšením. Plný měsíc však také vybízí k tomu, abyste našli větší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Uvědomte si, koho a co zanedbáváte. Možná vás to bude bolet…

Lev (23.7. - 22.8.)

Úplněk spadá do vašeho devátého domu dobrodružství a vyššího učení. Vybízí vás ke spojení s vaším vnitřním hlasem. Pokud tak učiníte, může vám to otevřít oči, což povede k osobnímu růstu. Úplněk rozzáří vaši touhu po poznání a moudrosti, zaměřte se na všechno, v co pevně věříte, a nenechte si to nikým vzít.

Panna (23.8. - 22.9.)

Jako byste v poslední době neměli dost dramatu s retrográdním Merkurem ve vašem znamení! Tento úplněk, ve vašem osmém domě intimity, přináší zaměření na vaše nejbližší pouta. Nebojte se sdělit svému partnerovi, co vám chybí, co může udělat proto, abyste se cítili ve větším bezpečí. Plný měsíc vás vybízí i k nastavení hranic s osobami, které vás obklopují a uvědomění si, že jejich problémy jsou jejich zodpovědnost a ne vaše.

Promluvte si se svým partnerem. Zdroj: Profimedia

Váhy (23.9. – 22.10.)

Úplněk padá do vašeho sedmého domu partnerství a přináší pozornost vašim osobním svazkům. Fungují? Nebo už vyhasly? Nalijte si čistého vína, bude to možná bolestné, ale vše časem přebolí. Je nutné, abyste znovu nalezli sami sebe a začali si sami sebe vážit.

Váhy možná zjistí, že jejich vztah je definitivně u konce. Zdroj: Profimedia

Štír (23.10. – 21.11.)

Plný měsíc rozsvítí váš šestý dům práce, rutiny a zdraví a vyvolá touhu jednat a být produktivní. Jako další znamení ovládané Marsem se vám daří, tak si vyhrňte rukávy a pusťte se do práce. Vyřešte některé úkoly ze svého seznamu nebo se věnujte péči o své zdraví.

Střelec (22.11. - 21.12.)

Úplněk spadá do vašeho pátého domu romantiky a sebevyjádření a povzbuzuje vás k tomu, abyste si udělali oddechový čas od každodenních starostí, abyste si mohli dopřát více potěšení, zábavy a kreativity. Buďte spontánní a užívejte si vzrušení.

Buďte spontánní a radujte se z maličkostí. Zdroj: Profimedia

Kozoroh (22.12. – 19.1.)

Úplněk ve vašem čtvrtém domě rodinného života vás vybízí, abyste přemýšleli o vylepšeních, která byste mohli udělat ve svém vnitřním životě. Můžete být také nuceni prozkoumat emocionální problémy, které vám brání žít svůj život – možná zejména váš milostný život – naplno.

Vodnář (20.1. – 18.2.)

Když se měsíc naplní, vybídne vás k relaxaci, odpočinku a snění. Najděte si čas jen na sebe, bez lidí, bez hluku a shonu. Zkuste odjet na pár dnů pryč mimo domov, prospěje vám i dovolená v jiné zemi.

Najděte si klidné místo ke snění. Zdroj: Profimedia

Ryby (19.2. – 20.3.)

Úplněk spadá do vašeho druhého domu příjmů, takže konečně dostanete odměnu, kterou si tolik zasloužíte. Nebo vám možná měsíc vysílá signály, které vás mají navést na cestu, na jejímž konci čeká částka, která vám pomůže vylepšit váš rozpočet.



Zdroje: www.elitedaily.com, www.instyle.com