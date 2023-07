Superúplněk 1. srpna zamává s některými znameními zvěrokruhu. Patříte k nim?

Zbystřete pozornost a obraťte své zraky na oblohu. V úterý 1. srpna ve 20:31 nastane superúplněk, který nás svou energií silně ovlivní. Každé znamení zvěrokruhu bude zvládat tyto vibrace jinak. Která však ovlivní nejvíce?

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Nezapomenutelné dobrodružství čeká všechny narozené ve znamení Blíženců. Toto vzdušné znamení přepadne náhlá chuť poznávat nová místa a nové lidi. Zatouží také rozšiřovat si obzory. Tato touha bude pod vlivem úplňku tak silná, že se v nich probudí cestovatelské pudy.

Astrologové Blížencům doporučují po úplňku sbalit kufry a někam vycestovat. Čekají je zážitky, na které do konce života nezapomenou.

Blíženci by měli odcestovat vstříc zážitkům. Zdroj: Profimedia

Rak (22.6. - 22.7.)

Lidé narození ve znamení Raka si musí na začátku srpna udělat pořádek ve svém nejbližším vztahu a ve financích. Dochází u nich k velkému posunu, je však jen na Rakovi, zda ten posun bude dopředu nebo dozadu. Následující období bude pro Raky skutečně obtížné, čekají je vážné otázky týkající se budoucnosti jejich vztahu. Musí se zaměřit i na své investice. Své kroky by měli lidé v Raku velmi dobře promyslet.

Panna (23.8. - 22.9.)

Puntičkářská Panna by si měla dát pozor na své zdraví, a to jak to duševní, tak fyzické. Sice je nečekají žádné vážné potíže, ale pokud se nezačnou starat o své tělo a duši, nakupí se potíže a neskončí to dobře. Důležité je, aby během úplňku zachovali klid, protože budou mít hodně co řešit na osobní i profesní úrovni.

Střelec (22.11. - 21.12.)

Ohnivé znamení Střelce vstoupí v srpnu do své nejproduktivnější fáze celého roku. Takový příval energie toto znamení za poslední měsíce nezažilo. V práci budou nesmírně kreativní, energičtí a inspirativní. V osobním životě budou hýřit nápady, jak co nejlépe využít svůj volný čas. Milují cestování a v tomto období je čeká nával energie, díky které skvěle naplánují další ze svých cest.

Střelec pocítí nával energie Zdroj: Profimedia

Vodnář (20.1. - 18.2.)

Tento úplněk je ve znamení Vodnáře a toto vzdušné znamení čeká doba neskutečného štěstí. Lidem narozeným v tomto znamení se konečně splní všechny jejich sny, a to jak v osobním životě, tak v práci. Budou zářit štěstím, povede se jim všechno, do čeho se pustí, a najdou společnou řeč s blízkými lidmi, se kterými si poslední dobou moc nerozuměli.

Ryby (19.2. - 20.3.)

Lidé ve znamení Ryb by si v srpnu měli dát pauzu. Poslední dobou zažívají obrovský tlak na své duševní zdraví, mohu se cítit hodně vyčerpaní. Klid, odpočinek, samota, lehký pohyb a dobré jídlo je to, co Ryby v následujících dnech potřebují.

Zdroje: www.lifestyleasia.com, radimejak.cz