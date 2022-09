Jak letošní první podzimní úplněk ovlivní vaše znamení zvěrokruhu?

Věděli jste, že 10. září přesně v 11:58 se odehraje první podzimní úplněk v letošním roce? Bude ve znamení Ryb a jeho sílu můžete pocítit i na sobě. Nutí naše vnitřní já jednat a často i hluboce zakořeněné emoce vystupují na povrch. Jak ovlivní vaše znamení zvěrokruhu?

Ryby (21.2. - 20.3.)

Tento úplněk je celý o vás. Jste hvězdou show, i když máte tendenci vyhýbat se záři reflektorů! Úplněk vás povzbudí, abyste se zadívali hluboko do svého vlastního odrazu a zblízka se podívali na osobu, kterou se stáváte. To, že jste v minulosti udělali chyby, neznamená, že jste stejný člověk jako předtím. Dovolte tomuto úplňku, aby vám ukázal, že můžete být novým člověkem a minulost můžete hodit za hlavu.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Úplněk v Rybách přináší sílu do vaší kariéry a reputace a svítí na vaše společenské postavení. Možná přehodnocujete své profesní cíle a uvědomujete si, že něco nefunguje. Otočit loď, když se vychýlí z kurzu, není nikdy snadné, ale je to lepší, než pokračovat špatným směrem. Máte tolik potenciálu udělat něco neuvěřitelného se svou kariérou, zvláště pokud začnete hned teď! Cesta před vámi je plná překážek, výzev a zklamání, ale musíte přečkat bouři, protože po ní se vždy vyjasní.

Panna (23.8. - 22.9.)

První podzimní úplněk a jeho energie přivádí pozornost k vašim vztahům a nutí vás rozpoznat, co funguje a nefunguje ve vztazích s partnerem, kolegou či přáteli. Pokud najdete sílu a ochotu i na druhé straně diskutovat a vše si vyříkat, máte šanci na obnovu. Tento úplněk vám umožní uvědomit si, jak silný váš vztah skutečně je.

Zrozenci v Panně by si měli ujasnit své vztahy. Zdroj: Profimedia

Beran (21.3. - 20.4.)

Nejednejte tak bezhlavě a na základě návalu emocí. Zastavte se a přemýšlejte, než něco uděláte a řeknete. Strávit nějaký čas odpočinkem o samotě není špatný nápad, tento úplně vám dá sílu zaměřit se na vaše vnitřní já.

Beran by měl strávit pár dnů sám se svými myšlenkami. Zdroj: Profimedia

Býk (21.4. - 21.5.)

Povznášející energie tohoto úplňku vás může inspirovat k tomu, abyste se spojili s přáteli a trochu více se zapojili do světa kolem vás. Podělte se o své kreativní nápady se svým týmem či sousedy nebo najděte způsoby, jak přimět ostatní, aby se zapojili do vašich projektů.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Pracovali jste tak tvrdě, abyste získali větší vliv ve své kariéře a posunuli se ještě dále k úspěchu. Vyhrát hru však není to nejdůležitější ve vašem životě, zvláště pokud se pod rouškou workoholika vyhýbáte problémům v osobním životě. Úplněk v Rybách chce, abyste pochopili, že je důležité si uvědomit, kam patříte a kde je váš domov. Vyřešte i problémy s rodiči a sourozenci.

Ryby by se měli sejít s rodiči a sourozenci. Zdroj: Profimedia

Rak (22.6. - 22.7.)

Pro sentimentální znamení zvěrokruhu, jako jste vy, je snadné lpět na minulosti, ale tento úplněk vás inspiruje k tomu, abyste se zbavili těchto okovů a šli dál. Věřte ve své kouzlo, ve své sny a touhy.

Lev (23.7. - 22.8.)

Pro divoké ohnivé znamení, jako jste vy, je snadné projevit silný pocit sebedůvěry a nezávislosti. Tento úplněk však může odkrýt vaše zranitelná místa, která zůstávají skryta. Místo povrchního chvástání se zaměřte se svou sílu uvnitř a jak ji můžete pozitivně využít. Využijte tento emocionální okamžik úplňku k prozkoumání své stinné stránky.

Zaměřte se na svou vnitřní sílu. Zdroj: Profimedia

Váhy (23.9. - 23.10.)

Využijte tuto energii úplňku jako inspiraci, aby byla vaše každodenní rutina naplňující. Pokud se vám něco zdá emocionálně vyčerpávající nebo něco nedává smysl a je zbytečné se tím zabývat, řekněte ne. Udělejte si v duši místo pouze pro to, co vám naplní duši a dodá více pohody.

Váhy by si měli udělat čas na to, co jim přináší pohodu a radost. Zdroj: Profimedia

Štír (24.10. - 22.11.)

Úplněk je v partnerském vodním znamení, takže je jisté, že vás zaplaví nejrůznější pocity. Energie úplňku vás zaplaví inspirací a vášní, což můžete smysluplně využít. Ať už je jiskra, kterou cítíte, kreativní, romantická nebo úplně jiná, nyní je čas najít způsoby, jak vyjádřit, co je ve vašem srdci, a dopřát zábavu tomu milujícímu snílkovi, který se ve vás ukrývá.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Pokud se ve vás nahromadily velké pocity, je čas je v době tohoto úplňku uvolnit. Vaše emoce nemusí dávat logiku, ale mohou vám pomoci dojít k pocitu klidu. Nebojte se také vyslovit to, co máte na srdci. Jen volte opatrně svá slova.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Jako jedno z duševně zaměřených vzdušných znamení vám přijde koncepční myšlení přirozené. Ale tento mystický úplněk vás žádá, abyste překročili hranice představ a dostali se do kontaktu se svou intuicí. Naslouchat svému nitru a říkat ano pouze věcem, které jsou v souladu s vašimi hodnotami, je dovednost, takže to začněte cvičit. Jakmile se vaše psychické schopnosti vyrovnají vaší intelektuální zdatnosti, budete se cítit nezastavitelní.

