Lidé narození v těchto znameních špatně snášejí úplněk a trpí. Patříte mezi ně?

Každých osmadvacet dnů vstupuje na noční oblohu úplněk v celé své nebeské kráse. Když vás ohromí svou září, můžete cítit, jak jeho síla proudí vaším nitrem. Některá znamení horoskopu úplněk ovlivňuje ještě mnohem více než jiná.

Úplněk nastává vždy, když Měsíc, vládce vašeho vnitřního já, tvoří opozici se Sluncem, vládcem vašeho vnějšího já. Tento stav často vytváří vnitřní nepokoj. U některých znamení se projeví více, u některých méně.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Úplněk nejvíce působí na Vodnáře, v jeho záři se ocitnou jako v záři reflektorů, který je nutí, aby se zadívali hluboko do svého nitra a našli chyby, které udělali v minulosti. A to je pro Vodnáře pořádná dávka emocí, kdy se necítí moc dobře. Jedinou pomocí pro toto znamení je dovolit úplňku, aby jim ukázal vše dobré i zlé, protože obojí je pro život přínosem a posune Vodnáře dál. Pokud však nedovolí Vodnář sám sobě poznat své nové já, bude při každém úplňku trpět.

Štír (24.10. - 22.11.)

Plný zářící Měsíc má Štírům pomoci nevyhýbat se problémům v osobním životě, což tak rádi dělají a raději se skrývají za pověst workoholika a soustředí se spíš na svou závratnou kariéru. Štíři se z tohoto důvodu necítí právě komfortně, tuší, že plný Měsíc chce, aby pochopili, že vztahy s blízkými a rodinou jsou důležitější než bankovní konto. Pokud s tím začnou Štíři něco dělat, můžou se v budoucnu nepříjemných pocitů spojených s úplňkem zbavit.

Lev (23.7. - 22.8.)

Mají sice široké srdce, ale také hrdost, která jim brání zabývat se kvalitou vztahů s jednotlivci, ať už je to partner, kolega či kamarád. Úplněk nutí Lvy upnout pozornost právě na to, kde to mezi nimi a blízkými osobami neklape. To je Lvům hodně proti srsti, protože se obávají, že budou muset převzít odpovědnost a některé slabé vazby úplně přetrhat. Když to však dokáže, zvítězí, a vztahům, které mu zůstanou dá pořádnou dávku energie a upevní je.

Býk (21.4. - 21.5.)

Co přináší úplněk Býkovi? Nový pohled na jeho pracovní situaci. Plný Měsíc se mu snaží posvítit na lepší cestu v kariéře, kde by mohl být Býk konečně spokojený. Nutí ho přehodnotit své profesní cíle a uvědomit si, co nefunguje. Tvrdohlavému Býkovi se to nelíbí, a tak jeho dosud skryté emoce vystupují na povrch s temperamentem mu vlastním. Cítí se u toho psychicky hodně zle, i když to nedává najevo. Pokud je však Býk ochoten nechat se Měsícem vést a přiznat si pravdu, dočká se vysněné práce i ocenění.



