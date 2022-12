Největší hulvátky podle zvěrokruhu: Tyto ženy si nevidí do pusy a ubližují všem

Jste divoké a upřímné tak, že říkáte každému hned všechno na rovinu? Možná někdy použijete ostřejší slova a ostatní o vás tvrdí, že jste tak trochu hulvát. Možná patříte mezi tato znamení zvěrokruhu.

Býk (21.4. - 21.5.)

Býk je divoký a je mu jedno, koho rozruší. Je to typ člověka, které se často chová nevhodně a neslušně, ženy zrozené v tomto znamení někdy dělají věci, o kterých předem nepřemýšlejí, a to proto, že jsou prostě přirozeně tvrdohlavé. My ostatní se držíme běžné zdvořilosti, ale Býkovi ve skutečnosti nevadí, že je považován za hulváta. Pokud cítí, že má pravdu, stojí si za svým a ze svého postoje neuhne.

Rak (22.6. - 22.7.)

Rak je obvykle sladký, ale někdy se může chovat naprosto příšerně. Tyto ženy totiž bývají neskutečně drzé. Moc nemluví, ale drze se chovají a často dělají ostatním naschvály. Takové chování považují ostatní za nevhodné a urážející, ale obvykle nic nepomůže. Žena v Raku je náladová, a když se právě necítí dobře, dokáže dělat věci, které ostatní neskutečně vytáčejí.

Když se Rak necítí dobře, dokáže dělat věci, které ostatní neskutečně vytáčejí. Zdroj: Profimedia

Štír (23. října – 21. listopadu)

Ženy ve Štíru jsou neomluvitelně hrubé, protože je jim prostě jedno, koho urazí. Mají drsné a hlasité názory, které si nikdy nechtějí nechat pro sebe. Bohužel nemají výčitky svědomí z toho, že říkají urážlivé věci, myslí si, že jsou jen trochu neomalené a upřímné. Ovšem lidé kolem nich to většinou vidí jinak.

Kozoroh (22. prosince – 19. ledna)

Žena narozená ve znamení Kozoroha může být velmi sobecká. Ne vždy bere v úvahu pocity ostatních lidí a někdy jsou věci, které říká, hulvátské nebo hrubé. Často se na veřejnosti chová neomaleně a má sarkastické připomínky ke všemu a ke všem. Jednoduše je jí jedno, koho urazí. Na lidech, které nezná, jí příliš nezáleží, často myslí jen na sebe a na své nejbližší.



