Nejupřímnější ženy zvěrokruhu: Řeknou vám do očí vše, jsou s tím až protivné

Přímost je vlastnost, kterou mnozí oceňují, ale mnozí ji nemají úplně v oblibě. V astrologii jsou určitá znamení zvěrokruhu spojená se sklonem právě k přímému jednání, některá jsou tak upřímná, že řeknou vše, co mají v mysli, až s tím jdou někdy pěkně na nervy. Zejména ženy. Jaká ženská znamení tedy patří k těm nejupřímnějším?

Beran (21.3. - 20.4.)

Ohnivé znamení, kterému vládne Mars, je známé svou velkou smělostí. Tyto ženy se vůbec nebojí vyjádřit svůj názor, jsou známé svou upřímností. Odkud pramení jejich přimočarost? Zejména ze sebevědomí, kterého mají ženy v Beranu na rozdávání. Také touží mít kontrolu nad vším a často i nad všemi.

Tím mohou lézt ostatním pěkně na nervy, na pasivní lidi tyto ženy působí až zastrašujícím dojmem. Ženy v Beranu uplatňují upřímnost a stejně tak oceňují, když s nimi ostatní upřímně jednají.

Ženy v Beranu mají sebevědomí na rozdávání a řeknou vám všechno, co mají na jazyku. Zdroj: Profimedia

Střelec (23.11. - 21.12.)

Ženám ve Střelci vládne Jupiter, je to další ohnivé znamení na tomto seznamu. Tyto ženy mají dobrodružnou a otevřenou povahu, vždycky vám řeknou pravdu, ať je sebevíc zraňující. Skrývat své názory nebo pocity neumí, jejich upřímnost je dána v touze po otevřené komunikaci z očí do očí. Nikdy nechodí kolem horké kaše, řeknou, co si myslí bez ohledu, jak se cítíte.

Citlivější osoby se v jejich blízkosti nemusí cítit dobře, Střelkyně je dokážou často bezohledně zasáhnout na jejich slabém a citlivém místě.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Pragmatické ženy narozené v zemském znamení Kozoroha jsou v životě vedeny Saturnem, který symbolizuje praktický a disciplinovaný přístup k životu a ke všem lidem. Kozorozi nesnáší plýtvání časem, zbytečné řečnění o ničem a pochlebování. Proto jdou ve všem rychle na věc, aby neztráceli drahocenný čas.

Stačí pár vět, aby vyjádřili svůj názor, umí se vyjadřovat srozumitelně, přímo a bez příkras. Řeknou vám tak s ledovým klidem co si myslí o dané situaci i co si myslí o vás a nehnou při tom ani brvou. Nesnáší přetvářku, i za cenu, že svou upřímností někomu ublíží. Jdou chladně a upřímně k dosažení svých cílů. Není proto divu, že je mnoho lidí nemá v oblibě. S tím však ženy v Kozorohu umí žít.

Kozorozi nesnáší řeči o ničem. Zdroj: Profimedia

Vodnář (21.1. - 20.2.)

V tomto seznamu se nachází i vzdušné znamení - ženy narozené ve Vodnáři. Vládne jim Uran, který je spojován s nezávislostí a jedinečností. S těmito charakterovými rysy jde upřímnost ruku v ruce. Vodnářky s vámi budou mluvit přímočaře, někdy ostatní překvapí svými nekonvenčními názory, nesnáší škatulkování a neumí být součástí žádné komunity.

Drží se svých zásad a celý život zpochybňují zažité společenské normy, proto v komunikaci často narážejí. Mnoho lidí je nemůže vystát, protože často řeknou nahlas to, co se jiní bojí vyslovit.

Zdroje: astrotalk.com, astrologify.com