Urážky podle horoskopu: Co nejvíc naštve a urazí právě vaše znamení?

Snažíte se být v pohodě, ale někdy se to prostě nedaří. Existují totiž situace a osoby, které vás dokážou pěkně naštvat. U každého znamení zvěrokruhu je to jinak. Co dokáže nejvíce urazit právě vaše znamení?

Beran (21.3. - 20.4.)

Dělá se vám špatně z představy, že ve vaší blízkosti je někdo, kdo je lepší než vy. Dokáže vás neskutečně naštvat, když pak někdo udělá poznámku o vašich nedostatcích. Nedokážete vydýchat také to, když se vám někdo začne smát poté, co vás v něčem porazil, i kdyby to bylo jen nevinné Člověče, nezlob se.

Býk (21.4. - 21.5.)

Očekáváte, že všechno kolem se bude řídit podle vás. Ze všeho nejraději říkáte lidem, co mají dělat. Pokud však někdo řekne, že to tak nebude a že váš názor je mylný, dokážete se pořádně urazit. Berete si to hodně osobně a nejste příliš naklonění diskuzi.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Jste pyšný na to, že jste obvykle ten nejdůvtipnější člověk ve společnosti. Většinou tomu tak skutečně je, ale nedej bože, když se objeví někdo, kdo je mnohem vtipnější než vy. Pokud si z toho, co jste řekli, dělá legraci nebo dokonce reaguje pohrdavým odfrknutím, extrémně se urazíte. Zjevně vám jen závidí váš šarm.

Blíženci těžce nesou, když se ostatní smějí tomu, co řekli. Zdroj: Profimedia

Rak (22.6. - 22.7.)

Být nenahraditelnou součástí životů ostatních lidí je pro vás velmi důležité. To je důvod, proč se vždy urazíte, když se vaši blízcí začnou scházet s někým jiným místo vás nebo když řeknou něco, co ve vás vyvolá pocit, že vás nepotřebují.

Lev (23.7. - 22.8.)

Milujete, když se na vás upínají všechny oči, proto se naprosto urazíte, když se vám nedostává pozornosti. Pokud vaše nadání není chváleno, pokud se vás někdo dokonce rozhodne ignorovat, ať se připraví na váš hněv.

Panna (23.8. - 22.9.)

Pamatujete si každý drobný detail, který vám někdo řekne. Proto vás skutečně naštve, když vám pak někdo tvrdí, že to, co vám řekl, není pravda. Dokážete se kvůli tomu i pohádat.

Panna se hádá s ostatnimi, kteří tvrdí, že něco neřekli. Panna si přitom pamatuje každé jejich slovo. Zdroj: Profimedia

Váhy (23.9. - 23.10.)

Jste hrdí na svou zdvořilost, kouzlo osobnosti a na to, jak jste v pohodě. Pokud si z vás někdo utahuje a směje se nějaké trapné věci, kterou jste udělali, nikdy na to nezapomenete a neodpustíte mu.

Štír (24.10. - 22.11.)

Berete všechno vážně, vztahy počínaje a životními vášněmi konče. Dáváte ze sebe vše a nikdy se moc nedržíte zpátky. Proto vás nesmírně urazí, když někdo zlehčuje něco, co považujete za nesmírně důležité. Svou naštvanost dotyčnému dáte náležitě najevo.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Jste od přírody pozitivní a optimističtí a na všem, co děláte, se snažíte vidět vždy to nejlepší. Urazíte se, když vám někdo hází schválně klacky pod nohy a na vašem snažení vidí jen negativa.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Jste disciplinovaní, tvrdě pracujete a dbáte na etiku. Nejvíc vás dokáže naštvat, když líní a privilegovaní lidé dostanou to, co si nezaslouží. Představa, že někdo dostane něco, o co jste vy celý život bojovali, vás neskutečně uráží.

Kozorohy naštve, když někdo dostane to, co si nezaslouží. Zdroj: Profimedia

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Hluboce vám záleží na tom, aby byl svět lepším místem. Když pak někdo ignoruje vážnou situaci, která se děje ve světě, a dá najevo, že ho vůbec nezajímá to, co je pro vás důležité, naštve vás to.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Nejdůležitější je pro vás laskavost a i když se necítíte dobře, nikdy nejste na někoho zlí. Proto se vás hluboce dotkne, pokud se ocitnete tváří tvář krutosti. I když víte, že zlí lidé jsou ve skutečnosti slaboši.

Zdroje: www.elitedaily.com, www.yourtango.com