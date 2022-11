Znamení, pro která bývají Vánoce největším peklem. Patříte mezi ně?

Ne každý miluje vánoční svátky a má k tomu své důvody. Křivý stromeček, kost v krku či hádky u rodinné večeře mohou být u některých lidí o Vánocích běžnou záležitostí. Která znamení zvěrokruhu zažívají o svátcích klidu a míru pravidelně to největší peklo?

O tom, že jsou Vánoce svátky klidu a pokoje, by si některá znamení mohla tak maximálně nechat zdát. Ty totiž čekají nervy, stres a určitě nějaká ta katastrofa, jako každý rok. Která znamení zvěrokruhu by se měla začít psychicky připravovat?

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozorozi sice Vánoce milují, ale protože chtějí mít všechno dokonalé, většinou se jim nepovede zůstat v klidu. Každoročně to začne, když spálí většinu cukroví, koupí křivý stromeček a vánoční výzdoba připomíná spíše lunapark, než příjemné teplo svátků. Letos by si měli dávat pozor i na zapalování adventního věnce. Mohlo by se totiž stát, že vám kvůli němu vzplane i načančaný stůl se svátečním ubrusem.

Kozorozi navíc nejsou žádný zdatní kuchaři. Připravit tedy lahodný bramborový salát je nad jejich síly, i když se snaží sebevíc. Jeden rok koupí špatný druh brambor a ze salátu je kaše, druhý do něj dají hrášek, i když ho zbytek rodiny nejí, a v neposlední řadě to často přeženou s majonézou a salát je pak moc řídký. Ani na řízkách si u nich nepochutnáte. Bývají tvrdé jako podrážky nebo černé jako uhel.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci mají děravou hlavu, tudíž každý rok opakují stejnou chybu a neumí se z ní poučit. Nakupují vánoční dárky už od konce léta a důkladně je schovávají po bytě. V listopadu však už nevědí, kam kterou krabičky zastrčili a dost často se tak stává, že v prosinci najdou maximálně polovinu. Zbytek se většinou objeví v létě, kdy jsou vám rukavice či čepice s bambulí na nic.

Toto znamení zcela ovládá stres a neumí ho zvládat. Úderem adventu s nimi není řeč, protože nic nestíhají. Chtějí mít vše perfektní, ale vzhledem ke své zapomnětlivosti toho nikdy nedocílí, což je vždy mrzí a žádný rok se to neobejde bez slziček. Pokud nechtějí na něco zapomenout, měli by si dělat body na papír a ty pak odškrtávat. Také by měli ubrat ze svých nároků.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy považují vánoční svátky vysloveně za peklo. Nesnáší davy, tudíž je pro ně nakupování dárků za trest. Nemají fantazii, a tak je i vymýšlení toho, co komu pod stromeček, značně otravuje. V neposlední řadě se zrozenci ve Vahách neradi schází povinně s rodinou, tudíž si vždy na kuráž musí dát nějakou tu skleničku, takže je druhý den bolí hlava jako střep a mají žaludek na vodě. Jinak totiž přes rok nepijí alkohol.

Váhy nemají rády ani rybí polévku, ani bramborový salát, ani řízky, takže si o vánočních svátcích nepochutnají. Jedinou jejich oblíbenou laskominou jsou čokoládové bonbóny ze stromečku, které otrhají a sní do Štěpána, jejich stromeček je pak na Štědrý den plný roztrhaných stříbrných obalů. Ani upečeným domácím cukrovím je neohromíte. Od začátku prosince se tudíž Váhy modlí za to, aby už byly Vánoce za nimi.