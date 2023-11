Každá země má své vánoční tradice. Někdo má Ježíška, někdo Santu, někdo dědu Mráze. Ale znáte podivné vánoční zvyky z ostatních zemí? Nebudete věřit, co dělají s vánočním stromkem v Austrálii. Podívejte.

Každá země má svůj vlastní způsob slavení Vánoc. V Česku se například hází střevícem, lije se olovo, peče se cukroví a Štědrovečerní večeře se skládá z kapra nebo řízků s bramborovým salátem. Ve většině zemí ale platí to, co je na Vánocích nejhezčí a nejdůležitější. Trávíte je se svými blízkými a milovanými. Ať už je to rodina, přátelé, vaše drahé polovičky, vždy jste s někým, pro koho máte v srdci zvláštní místo. Některé tradice jsou ale opravdu podivné.

Na 10 podivných vánočních tradic se můžete podívat v Youtube videu z kanálu TopTrendingCZ:

Zdroj: Youtube

Horké Vánoce

Zatímco pro nás je vánoční atmosféra tvořena ze zimy, sněhu a svařáků, v Austrálii je tomu jinak. I o Vánocích je tam totiž slunečno, teplo a vskutku žádný sníh. Proto o horkém Štědrém dnu nechce být nikdo zavřen doma. Místo toho se chodí večeřet na terasu, nebo rovnou na pláž. A to ve velkém stylu! V Austrálii vznikla totiž nová tradice. Stromečky se zaměnily za lahve od piva a Santa Klausové nemají sáně tahané soby, nýbrž surf a vlny.

close info Profimedia zoom_in V Austrálii rozjíždí Vánoce ve velkém stylu. Na surfu.

Morbidní Vánoční chlapíci

Na Islandu na to jdou zkrátka po svém. Dětem to může přinést výhody, ale také lehké trauma. Výhodou islandských Vánoc je totiž 13 Vánočních chlapíků, kteří nosí dárky. 13 rukou unese více dárků než český Ježíšek. Pokud ale děti nebyly hodné, musí se mít na pozoru. S Vánočními chlapíky totiž přichází i zlá kočka, která pojídá děti, které nepomáhají doma a jsou líné.

close info Profimedia zoom_in Vánočních chlapíků je 13. Zároveň s nimi ale chodí zlá kočka požírající všechny líné děti.

Santa ve člunu

Na Havaji je více pro nás neobvyklých tradic. Například si místo kapra pořizují akvárium s ostencem běloskvrnným. Je to malá, roztomilá rybka, která se na rozdíl od tradičního českého kapra nejí. Vánoce na Havaji začínají s příjezdem Vánoční lodi. Ta má za úkol přivézt monstrózní náklad veškerých tradičních vánočních pokrmů a dobrot. Santa Klaus nemá sáně se soby, ale přijíždí po moři na člunu.

close info Profimedia zoom_in Havajský Santa přijíždí každoročně na člunu.

Vánoce na bruslích

Nejsou brusle jako brusle. Zatímco v chladnějších zemích, třeba u nás v Česku, je skoro až tradicí si jít zabruslit na led, Venezuela zaujala jiný postoj. Sice je tam velká většina populace věřící a hojně se navštěvují Štědrovečerní mše, v jednom městě jménem Caracas na to jdou zkrátka po svém. Tradiční Santovský průvod na kolečkových bruslích si obyvatelé oblíbili. Takže se ráno uzavírají ulice, po kterých jezdí stovky Santů na kolečkových bruslích za doprovodu ohňostrojů.

Zdroje: www.novinky.cz, promuze.blesk.cz