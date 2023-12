Předvánoční čas je jako stvořený pro výrobu nejrůznějších dekorativních předmětů. Upřímně řečeno, většina z nás se v této době ráda vrací do dětství, tak proč si nevytvořit třeba krásného sněhuláka z ponožky?

Na výrobu sněhuláka můžeme jít několika způsoby a je dokonce i takový, který ponožku nezničí a po Vánocích si ji budeme moci klidně znovu vzít na nohu. Jak na to, aby se sněhulák povedl a dělal radost vám i vašim dětem? Není to vůbec nic složitého a potřebovat budete jen pár věcí. Tak se do toho pojďme pustit.

Jak ještě vylepšit vašeho ponožkového sněhuláka? Inspiraci najdete na youtubovém kanále Make Life Lovely:

Zdroj: Youtube

Jen pár věcí...

Na ponožkového sněhuláka si samozřejmě připravíme bílou ponožku, nůžky, nit, dva knoflíky a náplň. Ta může být tvořena třeba rýží, nebo pohankou, ale použít můžeme také vatu. Jen je potřeba počítat s tím, že vatový sněhulák nebude tak dobře stát a bude lepší jej umístit k nějaké opoře. Vše potřebné máme připraveno, je čas začít vyrábět.

Ustříhnout a zašít

Nejprve si z ponožky ustříhneme jen horní část, tedy tu, která by kryla lýtko. Otočíme ji naruby a na spodním konci sešijeme. Nemusí jít o žádné parádní stehy, dokonce je možné ji jen pevně svázat provázkem. Až bude hotovo, obrátíme ponožku zpět na líc a po šití nebo svázání nebude ani zdání. V tuto chvíli přijde na řadu plnění ponožky. Jednoduše do ní nasypeme připravený materiál tak, aby končil přibližně tři nebo raději čtyři centimetry pod horním okrajem.

Jakou bude mít čepici?

Nyní musíme naplněnou ponožku sešít i nahoře. Uděláme to tak, že necháme náplni trochu místa, aby se mohla ve sněhulákovi sypat a šev umístíme přibližně centimetr nad její horní okraj. Důležité je vše dobře zapošít, aby se sněhulák nevysypal. Zbytek ponožky, který bude šev přečnívat, můžeme opatřit třeba malou bambulí a sněhulákovi tak vytvoříme malou čepičku. Větší čepici můžeme vyrobit i z další staré, tentokrát barevné ponožky, ze které ustříhneme pár horních centimetrů, ve spodní části sešijeme a její lem potom bude tvořit i lem čepice. Stačí nasadit na sněhuláka a bude téměř hotovo.

close info Profimedia zoom_in Hezkou vánoční výzdobu můžeme s trochou fantazie vyrobit i z ruliček od toaletního papíru

Vyrobte tělo a hlavu

Zatím ale naplněná ponožka připomíná spíše krátkou housenku než sněhuláka. Proto ji provázkem převážeme kousek nad prostředkem tak, aby vznikl větší základ a menší hlavička. Na hlavu pak můžeme našít knoflíky místo očí nebo nalepit ty samolepicí, které je možné koupit v papírnictví nebo ve výtvarných potřebách a při tvoření zvláště s dětmi se vždy hodí mít jich doma pěknou zásobu. Během pár minut bude hotovo a další vánoční dekorace může putovat na své místo.

Ponožku nemusíte zničit

Ponožkového sněhuláka můžeme dokonce vyrobit i bez zničení ponožky, pokud nemáte doma jiné než ty, které stále ještě nosíte. Místo nití a jehly použijeme tentokrát jen gumičky do vlasů a nůžky nebudeme ani potřebovat, snad jen při dotváření celého díla. Tentokrát obrátíme naruby celou ponožku, nad patou ji pevně “zagumičkujeme” a otočíme zpět tak, aby chodidlo ponožky zůstalo uvnitř budoucího sněhuláka. Srovnáme jej tak, aby nepřekáželo náplni, kterou tam nyní nasypeme.

Po Vánocích zpět do skříně

Další postup je stejný jako v prvním případě, jen na všechno použijeme gumičku – tedy jak na horní úvazek, tak i na předělení těla od hlavy. Pokud použijeme samolepicí očička, můžeme je po svátcích bez problémů odlepit, ponožku zbavit gumiček, vysypat, vyprat – a nic jí nebrání, aby putovala zpět do skříně. Není to dobrý nápad?

Zdroje: primanapady.cz, ekapo.cz, www.nerez-pribory.czhttps://www.ireceptar.cz/hobby/vanocni-ozdoby-pet-lahev/