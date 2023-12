I z obyčejných vatových tyčinek můžete vykouzlit krásné vánoční ozdoby, které jsou navíc téměř zadarmo. Do výroby můžete zapojit i děti, budou určitě nadšeně spolupracovat a nebude to pro vás ani pro ně rozhodně nic složitého.

Vánoce jsou už za rohem a je na čase přemýšlet nejen nad dárky, ale i nad vánoční výzdobou. Není nad to si ozdoby vyrobit sami doma z obyčejných věcí. A proč? Nejen, že ušetříte, ale můžete do výroby zapojit i děti a strávíte spolu tak hezké kreativní odpoledne. Na těchto ozdobách totiž není nic složitého. K výrobě budete potřebovat převážně jen vatové tyčinky. Podívejte se na naše návody, ať víte, jak na to!

Na youtubovém kanálu Mishel Crafts uvidíte podrobný návod na výrobu takové ozdoby:

Zdroj: Youtube

Sněhová koule z vatových tyčinek

Na výrobu působivé sněhové koule si stačí opatřit malý polystyrenový základ a vatové tyčinky, které přestřihneme v půli. Teď přichází ta nejzábavnější část, kterou klidně můžeme svěřit dětem – konce vatových tyčinek můžeme ozvláštnit třpytkami. Buď je do nich jen "namočíme" a budeme spoléhat na to, že se ty, které se uchytí, také udrží, nebo je napřed velmi jemně namočíme do lepidla (nebo raději použijeme lepidlovou tyčinku) a pak až do třpytek. Fungují obě varianty, i když ta druhá je samozřejmě jistější.

Na stromeček nebo na dveře?

Pak už si jen vezmeme k ruce lepidlo (ideálně tavnou pistoli) a tyčinky nalepíme po celé ploše polystyrenové koule, jen mezi nimi necháme drobné rovnoměrné rozestupy. Sněhová koule bude brzy hotová a po zavěšení na stromeček nebo jako výzdoba bytu bude opravdu zajímavá. Ale co když si budeme chtít vyrobit podobným způsobem i další dekorace? Není to nemožné.

Krásně nazdobený byt můžete pořídit i za pár korun

Zkuste třeba květinu

Už je jen na nás, jestli vatové tyčinky necháme čistě bílé, ozdobíme třpytkami nebo třeba namočíme do barvy. Pokud se rozhodneme pro barvu, vzniknou krásné květinky, které se samozřejmě také mohou stát součástí vánoční výzdoby, ale budou mít i mnohem delší využití. Jestliže jsme zvolili květinky do vázy, připevníme ke kouli špejli nebo stonek z umělé květiny. Pokud bychom si jí ale představovali spíše jako ozdobu k zavěšení, tavnou pistolí přiděláme na kouli provázek nebo nějakou hezkou stužku. A máme hotovo!

Sněhová vločka

Vyrobit si můžeme i ozdoby ve tvaru hvězdy nebo možná spíš sněhové vločky. Postup je tu ještě jednodušší než u předchozí ozdoby. Připravíme si několik vatových tyčinek, nůžky a tavnou pistoli. Ze šesti vatových tyčinek si poskládáme na podložce hvězdu a další tři vatové tyčinky rozstřihneme na půl. Do každé mezery mezi tyčinkami umístíme jednu půlku a můžeme ještě ustřihnout několik špiček tyčinek, kterými dozdobíme vrcholy, aby náš výtvor připomínal sněhovou vločku.

Slepit – a je hotovo. Vánoce mohou začít!

Pak k sobě tavnou pistolí připevníme všechny části, aby nám vločka držela pohromadě. Možností je ale spousta, a tak můžete popustit uzdu svojí fantazii a vyrobit vločku zcela odlišnou. Je jen na nás, jestli ji budeme chtít ještě nějak obarvit, nebo ji necháme tak, jak je. K vločce poté připevníme nějaký provázek, abychom ji měli čím uchytit třeba na vánoční stromeček. Takto je to jednoduché.

Co na to říkáte? Zaujaly vás tyto ozdoby? Jestli ano, určitě neváhejte a pusťte se do toho. Výsledek určitě bude stát za to.

Zdroje: deavita.com, hobby.instory.cz, www.youtube.com