Máte doma spoustu ruliček od toaletního papíru? Určitě je nevyhazujte. Můžete si s nimi totiž ještě dost kreativně vyhrát. Vyrobit se z nich dají i krásné ozdoby na vánoční stromeček! A jak na to?

Vánoce se nezastavitelně blíží, ulice ozdobené světýlky jsou provoněné svařákem a obchody jsou plné lidí, kteří se snaží sehnat, co nejhezčí dárky pro své blízké. V domácnostech už čas odnést do sklepa podzimní výzdobu a obléknout byt do nového vánočního kabátku. Co když nás už ale ozdoby, co máme léta, omrzely? Na to je snadná pomoc. Vyrobit si je totiž zvládnete i doma, nebudou vás skoro nic stát a hlavně – jsou téměř nerozbitné

Jak na jednoduchou vánoční ozdobu? Youtubový kanál Elena Craft's Studio poradí:

Zdroj: Youtube

Postup při výrobě vánoční koule:

Na první fázi výroby nám bude stačit jen pravítko, tužka, nůžky a rulička od toaletního papíru. Ruličku rozstřihneme tak, že nám vznikne jeden obdélník. Na ten si narýsujeme rovné čáry po jednom centimetru a ty poté nastříháme. Vznikne nám tedy několik proužků o rozměru 13x1 cm. A co dál?

Vezmeme si jeden takový proužek, zlehka ho ohneme a překřížíme konce tak, že nám vznikne malé očko. V tuto chvíli přichází na řadu tavná pistole, kterou k sobě konce přilepíme, aby dobře držely u sebe. Jakmile takových „mašliček“ máme 6, slepíme je i mezi sebou. Nejprve slepíme k sobě očka dokola tak, že vytvoří tvar podobný kvítku. Necháme lepidlo zaschnout a slepíme k sobě i trčící konce. Lepíme k sobě vždy dva sousedící konce, každý od jiné mašličky.

Rulička, tavná pistole a trpělivost...

Celý tento postup zopakujeme a vytvoříme si takto i druhou půlku koule. Obě polokoule slepíme k sobě a dalším proužkem z ruličky zamaskujeme trochu nevzhledné spoje, a tak tento proužek přilepíme v půlce koule po celém obvodu.



close info Profimedia zoom_in Z ruliček můžeme vyrobit téměř cokoliv, stačí mít trochu fantazie

Nakonec provázek a bude hotovo

Pak už nezbývá než vyřešit, jak tuto kouli zavěsit. Ale není třeba si s tím lámat hlavu, je to totiž velmi jednoduché. Najdeme si kousek provázku, který přehneme v půli a jeho konce přilepíme na kraj stejného proužku, jaký jsme používali celou dobu při výrobě. Tento proužek s provázkem smotáme a připevníme navrch koule. V tuhle chvíli máme téměř hotovo a stačí kouli ozdobit dle vlastního vkusu. Použít můžeme barevné spreje, akrylové barvy anebo třeba třpytky. Velmi pěkně budou tyto vánoční koule vypadat, když na ně přilepíme i nějaké perličky.

Adventní kalendář z ruliček

Kdybychom, ale i přesto měli stále zásobu ruliček a chuť tvořit, můžeme vytvořit pro děti adventní kalendář. Ten jednoduše vytvoříme tak, že ruličky k sobě budeme lepit do tvaru pyramidy a z kartonu nebo tvrdšího papíru vyrobíme zadní stěnu. Pak jen nakoupíme různé drobnosti, sladkosti a jiné věci, co mají děti rády a umístíme je do jednotlivých ruliček. Aby kalendář vypadal pěkně vánočně, vezmeme si k ruce zelený balicí anebo krepový papír, kterým celou tuto pyramidu potáhneme. Pyramida tak rázem získá vzhled stromečku. Popíšeme ho u každého otvoru číslem od 1-24 a adventní kalendář za pár korun je na světě!

Zdroje: www.prozeny.cz, bydletsnadno.cz, www.mini-kurzy.cz