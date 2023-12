Určitě si všichni pamatujeme, jak jsme v dětství vyráběli před Vánoci barevné papírové řetězy, svícínky z jablíček, pomerančů a hřebíčku, nebo ozdoby na stůl z chvojí, které jsme zapichovali do hroudy plastelíny. Jsou to krásné vzpomínky, tak proč si domácí výrobu nezopakovat?

Dnes máme samozřejmě k dispozici stále stejné víceméně přírodní suroviny, z nichž můžeme s trochou fantazie tvořit téměř bez omezení, ale jsou také nové materiály, jež můžeme buď bez dalšího užitku vyhodit, nebo se dají velmi dobře zrecyklovat. Řeč je například o PET lahvích, z nichž mohou pod šikovnýma rukama vzniknout krásné vánoční ozdoby.

Pet lahve můžete na Vánoce využít mnoha způsoby - třeba jako tvořítko na cukroví podle návodu, který na youtube najdete v kanálu Z Fatimy kuchyně:

Zdroj: Youtube

Do pokoje i na zahradu

Ozdoby z PET lahví mají tu velkou výhodu, že bez problémů snáší i rozmary zimního počasí, a tak jsou vysloveně ideální k ozdobení stromků třeba na zahradě nebo na návsi. Nebude jim vadit mráz, sníh ani déšť. Ale samozřejmě to není žádný zákon a mohou se objevit i na stromku doma. Zvlášť, když se o jejich výrobu podělíte s dětmi, budou vám navíc připomínat společně strávené adventní chvíle. A to je ještě důležitější. Jak na takové ozdoby?

Zvoneček za pár minut

Asi úplně nejjednodušší je odříznutí vrchní části se šroubovacím uzávěrem. Pokud jej oddělíme od zbytku lahve ve správném místě, vznikne krásný zvoneček, který už bude jen čekat na pomalování voděodolnými barvami. Je to jednoduché a rychlé, takže při takové výrobě neztratí trpělivost ani menší děti. Když navíc uděláme do víčka dírku, kterou protáhneme provázek, můžeme na jeho spodní konec uvázat korálek jako srdce zvonu, o kousek výš pak uděláme uzlík tak velký, aby neprošel dírkou ve víčku a udržel korálek ve správné výšce. V části nad uzávěrem pak z provázku uvážeme očko a ozdoba bude připravena k zavěšení.

close info Profimedia zoom_in Na stromek takovou ozdobu zavěsíme pomocí provázku.

Kulička pro mírně zručnější

Nyní nám zbývá střed lahve, který nastříháme na přibližně centimetrové proužky, přičemž si dáme pozor, aby kroužky zůstaly neporušené. Z pěti nebo šesti takových kroužků pak snadno poskládáme kuličku tak, že je budeme vkládat do sebe, každý vždy pootočený o několik stupňů. Můžeme si pro snadnější rozložení nejprve udělat jakýsi kříž a do jeho mezer poté nasměrovat další. Vnitřní kruhy budou mít tendenci se mírně deformovat, což jim dovolíme a smíříme se s malou nepřesností.

Slepit nebo sešít – a hotovo

Pak už nám zbyde jen jedna důležitá věc. V místě, kde se všechny kroužky budou křížit, je propíchneme a spojíme provázkem nebo pevnou nití. Můžeme použít jeden kus, který ve spodní části ozdoby zajistíme uzlíkem a protáhneme jej vnitřkem kuličky, aby v horním křížení další dírkou vyšel ven a vytvořil – stejně jako u zvonečku – očko na zavěšení. Můžeme ale také spodní část slepit lepicí pistolí a provázek použít jen na závěs. To už je jen na každém tvůrci, jak se rozhodne.

Zbývá dno lahve

Co nám z lahve zbylo? Samozřejmě dno. Všimli jste si někdy, že vlastně vypadá jako taková malá hvězdička? Nic nám tedy nebrání vystřihnout středový vzor a bílou, stříbrnou nebo třeba zlatou barvou jej dozdobit do podoby sněhové vločky nebo hvězdy. Na stromek potom takovou ozdobu zavěsíme pomocí provázku, který provlékneme vytvořeným otvorem v horní části ozdobičky.

Nenapadlo vás, že můžeme na takovou výzdobu využít celou PET lahev a ještě tím zabavit sebe i své děti? Jde to a určitě to stojí za zkoušku!

Zdroje: living.iprima.cz, www.montessoricr.cz, www.hezkynabytek.cz