Vánoce se blíží, advent je již v plném proudu a nastává čas zdobení stromečku. Ozdoby z moduritu si můžete sami vyrobit, skoro nic nestojí a poslouží vám jako fantastické dekorace, a to nejen na stromeček.

Vánoce jsou časem tradic pečení, trávení času se svými bližními, nakupování dárků na poslední chvíli a zdobení vánočního stromečku. Jenže poslední dobou ceny ozdob stále stoupají. V dnešní době za pěknou vánoční baňku můžete v obchodě nechat například s přehledem 200 korun, o figurkách na stromeček radši ani nemluvě. Ale když to nejde koupit, jde to většinou vyrobit. To je základní pravidlo, které se potvrdilo nejméně tisíckrát. Na krásné ozdoby nejen na stromeček si stačí koupit modurit, případně i barvy a zbytek už máte doma.

Video návod jak si vyrobit po domácku dekorace na stromeček najdete na Youtube kanále DIY by KreativníTechniky:

Zdroj: Youtube

Použijte přírodní materiály

Modurit má výhodu v tom, že je velice lehké z něj tvarovat a přizpůsobí se skoro všemu. Kostku moduritu rozválejte válečkem tak, aby z něj vznikla ne příliš tenká placka. Tento proces se hodně podobá přípravě cukroví, protože použijete vykrajovátka. Vyberte si váš oblíbený tvar, například strom, a do pomyslného těsta vykrajujte tolik stromečků. Kolik chcete udělat ozdob. Stromky teď vyndejte. Než je ale začnete barvit, pokud je chcete barvit, máte možnost jim dát ještě texturu. Do moduritu můžete obtisknout jehličí, listy, nebo jiné věci, které najdete v přírodě. Fantazii se meze nekladou a vaši ozdobu tím krásně ozvláštníte. Navíc je to skvělá aktivita i pro děti, protože je během ní opravdu málo prostoru pro chyby. Takže můžete zapojit do tvoření i své ratolesti bez obav, že by vznikl nějaký nepořádek.

Fantazii se meze nekladou. Ozdoby můžete nabarvit, jak je libo.

Dárky s lehkou elevací

Pokud si opravdu vyhrajete se zabalováním dárků a baví vás na dárkový papír lepit různé vánoční samolepky, toto je přímo pro vás. Dárek můžete totiž ještě vylepšit, a to malým personalizovaným doplňkem. Z moduritu si vytvořte menší čtverečky a obdélníčky, měly by být přibližně centimetr tlusté. Kupte si razítka dle vašeho výběru a každému obdarovanému dejte na dárek ještě visačku z moduritu a razítka. Je to možná trochu sentimentální, ale když ne na Vánoce, tak kdy.

Zdroje: www.idealhome.co.uk, www.maxikovakuchynka.cz