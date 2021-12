Nejkrásnější vánoční SMS přání pro vaše přátele. Inspirujte se

Vánoční esemesky. Všichni jsme si na ně v posledních letech zvykli a všichni spíše netrpělivě čekáme, kdy a kdo nám pošle tu první. Jak ale zůstat originální a co napsat? Záleží na vaší kreativitě a fantazii, ale jinak by měla vypadat zpráva pro rodiče, jinak pro šéfy, zaměstnance nebo obchodní partnery. A že nejste zrovna básník nebo tvůrce? Poradíme vám!

Kreativita je to jediné, co k vaší vánoční SMS potřebujete. Pak už stačí jen vymyslet, komu zprávy poslat a na nikoho nezapomenout. Dobré je si průběžně připravovat seznam. Nebo jednoduše počkat, až napíše někdo Vám, a pak jej jen překvapit originální odpovědí. S vánočními zprávami a přáními se roztrhl pytel, ale nejvíce jich většinou začne chodit v předvečer Štědrého dne, nebo přímo ve Štědrý den.

Rýmovaná přání

Vytvořte si sami nějakou jednoduchou vánoční rýmovánku, ale buďte připraveni na tom, že ne každý ji ocení, zejména tehdy, bude-li vypadat jako svatební přání typu „hodně štěstí, málo pláče a do roka kudrnáče“. Chce to něco nápaditějšího. Vyhráno máte tehdy, když máte v sobě básnické střevo a podařilo by se Vám vytvořit pro každého něco extra. Jinak pomůže internet, kde ale musíte počítat s tím, že každý dostane obdobných zpráv celou řadu.

Večer plný překvapení, pocit, který jindy není. Dobré jídlo do bříška, bohatého Ježíška. Tohle všechno na Vánoce, hodně zdraví v novém roce!

Šupinku pro štěstí, schovej si do dlaní, radost ti přinese, smutek prý zahání. K vánoční pohodě, rozkroj si jablíčko, přeji ti ze srdce zdraví a štěstíčko.

Vánoční přání jsou běžnou součástí svátků. Zdroj: Krakenimages.com / Shutterstock

Osobní přání

Pokud nechcete rýmovat, pak vytvořte prostě originální přání od srdce, kde nezapomenete zmínit něco osobního. Napište prostě každému, jak moc vám na něm záleží, zmiňte nějaký hezký společný zážitek a připomeňte, že se těšíte na další. Originalita mnohdy potěší více než báseň. Nezapomeňte, že nejdůležitější je vzpomenout si. Zejména osamělí lidé budou nadšeni.

Když přijde v noci za tebou starý pán v dlouhém kabátě a s bílými vousy a bude tě strkat do pytle, tak se neboj. Psal jsem Ježíškovi, že tě chci pod stromeček.

Pošleš mi prosím svou fotku? Ať můžu Ježíškovi ukázat, co si přeju pod stromeček!

Chtěl jsem Ti dát k Vánocům něco skvělého, ale pošťák říkal, že se do Tvé schránky nevejdu.

Přání formální

Formální přání jsou většinou určena pracovním kontaktům. Poděkujte v nich za spolupráci a připravte si pole pro další, ujistěte lidi, že víte, že o Vánocích má být člověk s rodinou, protože si tento čas klidu a míru zaslouží. Popřejte hodně štěstí v přicházejícím roce a ujistěte se, že se brzy uvidíte.

Přání rodičům

Pokud už nemůžete Štědrý den trávit s rodiči, pak jim alespoň napište. I když v tomto případě telefonát potěší mnohem více. Nikdo jiný nečeká na projev lásky víc než rodič. Zejména je-li třeba v nemocnici nebo s vámi z jiného důvodu nemůže být. Tyto SMS jsou právě z těch, kdy je jedno, co napíšete, ale že si vzpomenete. Vyznání a poděkování by mělo být samozřejmou součástí, stejně jako vyjádření lítosti nad tím, že nemůžete tento čas trávit společně.

Najděte si chvilku na vánoční SMS pro své blízké. Zdroj: Roman Samborskyi / Shutterstock

Hromadné versus osobní SMS

Věřte, že daleko lepší je napsat každému zvláště, hlavně přátelům a kamarádům. Ony vytvořené tradiční SMSky, které opíšete z internetu, totiž většinou vzniknou tak, že je někdo vymyslí, pošle dál, a formou letadla se tak rozšíří po celé naší zemi. Všimli jste si, že každé Vánoce takových zpráv dostanete bezpočet? Proto vězte, že méně je někdy více, zamyslete se, udělejte si chvilku, a alespoň těm nejbližším napište něco osobního.

A nezapomeňte, že nejlépe funguje filtry vyzdobená dokonalá fotografie vás samotných s pěkným a jednoduchým přáním. Tady budete totiž originální vždycky.

S iReceptářem v telefonu

Odpočiňte si od vánočního shonu!

Posaďte se na chvilku

A cucejte vanilku.

Vánoce s námi nezklamou

A ve 2022 na shledanou!

Že není dokonalé? Ale je od nás! Buďte originální!

