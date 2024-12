Udělejte si něco hezkého a nového pro radost. Právě teď to může být například svícen, který vyrobíte snadno a může mít doslova tisíc a jednu podobu. Možnosti jsou nekonečné. Nechte se inspirovat, a pak pusťte do práce vlastního génia a šikovné prsty.

K Vánocům i zimní pohodě nesmí chybět svíčky

Máte náladu na nějaké to vánoční tvořeníčko? Nejen k Vánocům, ale k zimě vůbec patří světýlka, teplíčko a pocit pohodičky s hrnkem horkého nápoje. Ano, jistě. Vánoce s sebou přinášejí také shon a přípravy, úklid i nákupy.

Možná právě proto byste si měli udělat chvilku i na něco příjemného, a to může být právě výroba jednoduchého svícnu ze zavařovací láhve nebo jiného pěkného skla, které může schovat svíčku nebo i světýlko na baterku uvnitř.

Neváhejte a nechejte se inspirovat příspěvkem šikovné autorky videí z YouTube kanálu Wkutilcz. Nabízí vám dokonce tři způsoby, jak dekorovat sklenice a použít je místo svícnu.

Zdroj: Youtube

Vánoční svícen: Bezpečí, plovoucí svíčky a hydrogelové perly

Tyto pěkné výrobky samozřejmě nejsou jedinou možností, jak dekorovat sklenice a na internetu najdete desítky různých způsobů, jak skleničky využít a dekorovat. Pamatujte ale také na bezpečnost.

Pokud se rozhodnete používat opravdové svíčky, rozhodně se vyvarujte čehokoli hořlavého uvnitř sklenice, ale také nad ní. I malá svíčka dokáže velké věci. I když se vám mohou zdát svíčky na baterku a s mihotajícím se světýlkem uvnitř plastového plamínku nevkusné, jejich obrovskou výhodou je bezpečnost. Taková svíčka může vesele plápolat celou noc i v dětském pokojíčku.

Sklo je také zajímavé tím, že jej můžete naplnit vodou nebo jinou tekutinou. Skleněné zavařovací láhve se tak mohou změnit v maličké akvárium a na jeho hladině bude hořet plovoucí svíčka. Aby to ale nebyla nuda, ve vodě mohou plavat plátky pomeranče, brusinky a skořicové tyčinky nebo také zelené větvičky tújí, cesmín a podobně.

Pokud chcete, aby vám tyto dekorace nevyplavávaly stále nahoru k hladině, můžete použít tento trik. Pořiďte si čiré bezbarvé hydrogelové kuličky. Kuličky zalijte vodou a nechte je nabobtnat do plné velikosti. Kuličkami zasypte téměř celou sklenici a mezi ně pak vtlačte dekorace podle vašich představ. Pokud jste s umístěním spokojení, zalijte dekoraci vodou. Čiré hydrogelové kuličky jsou totiž ve vodě neviditelné, a tak to bude vypadat, jako by se dekorace ve vodě vznášely přirozeně, ale nebudou padat dolů ani vyplouvat nahoru.

Co frčí o letošních Vánocích?

Říkáte si, že je to zajímavé, ale ne přesně to pravé? Svícny tvořte ve stylu, který se hodí vám. Podle toho volte barvy i materiály. Pokud vás ale zajímá, co právě frčí a bude trendy právě letos o Vánocích a na Silvestra, pak vězte, že vsadit můžete na přirozenost a udržitelnost.

Oblíbené jsou opět přírodní materiály jako je dřevo a šišky, ale také mech. Stejně jako celý podzim i v zimě budou patřit k nejpoužívanějším barvám zemité tóny béžové, hnědé a zelené. Výrazná bude mezi těmito také třešňově červená a vínová barva. No a pak nesmí chybět i nějaké metalické barvy. K tradiční zlaté se letos přidá také měděná v různých odstínech.

Mezi nestárnoucí klasiku patří minimalistické doplňky a dekorace v bílé barvě a tvarech připomínajících sníh a vločky či hvězdy.

Zdroje: nkz.cz, hometalk.com, tendances-meubles.fr