Snadný vánoční úklid: Jak si ho trochu ošidit a přesto mít dokonale čisto?

Máte pořád pocit, že je doma málo uklizeno? Buďte si jistí, že jediný z rodiny, kdo si to myslí, jste vy. Mnohem více totiž záleží na celkové atmosféře v bytě než na tom, jestli jsou dokonale vytřené všechny poličky zvenčí i zevnitř. Tak se nebojte ošálit své i cizí smysly drobnými fintami!

Vtip je v tom, aby byt uklizený vypadal. Soustřeďte se ale jenom na důležitá místa. Prvním takovým je předsíň. Váš celkový dojem z bytu (a taky dojem vašich návštěv) bude vždycky takový, jakým dojmem zapůsobí místo hned za vstupními dveřmi. Opravdu se vyplatí srovnat všechny boty, zamést, dát na věšáky stejná hezká ramínka a nedovolit bundám a kabátům, aby z nich přepadávaly. Když věnujete čas předsíni, bude to vždycky hned vidět. Nechte v ní proto jenom to, co je nutné tam mít, třeba letní kabelky tam v prosinci jenom překážejí, stejně jako sandálky.

V každém dalším pokoji v bytě se soustřeďte na to, aby v něm nic nerušilo harmonii. Budete překvapení, jak málo pro to stačí. Mýt okna určitě není potřeba! Například v obývacím pokoji srovnejte polštářky na gauči a v jídelně židle u stolu jako v luxusní restauraci. Když budou v pravidelném rytmu, bude z nich sálat pohoda, která vás rázem uklidní. Taky přeleštěte v bytě zrcadla, aby na nich nebyly šmouhy. Jejich bezchybná plocha bude naznačovat pečlivost a smysl pro detail.

Listy a umyvadlo

Opravdu, díky takovým maličkostem vypadá všechno líp, a není potřeba přerovnávat třeba celou knihovnu. Nejspíš zjistíte, že stačí ohlídat pár detailů, aby byl váš byt jako ze škatulky. Je až překvapivé, jaké drobnosti mohou vylepšit, anebo naopak zničit celkový dojem. Třeba zavřené nebo pootevřené šuplíky a dveře od skříní, hrnek zapomenutý na poličce, zežloutlé listy pokojovek nebo zapatlané umyvadlo. Rozhlédněte se po bytě, abyste zjistili, co vás nejvíc rozčiluje, a vyřešte to. Detaily vám nezaberou moc času, a přitom vám jejich vyřešení dodá pocit smysluplnosti a vítězství nad hmotou.

Na podlaze záleží, takže srovnejte koberečky a zbavte podlahu drobků. Zdroj: Shutterstock.com

Tři důležité body

Při průzkumu, co je opravdu potřeba udělat, nejspíš zjistíte, že na podlaze záleží. Ohlídejte si vzhled koberce nebo parket a nedovolte, aby se na nich usadily drobky a chomáče prachu. Bez nich se podlaha přímo nadýchne.

Také příjemná vůně rozhoduje hodně. Doma, zvlášť v kuchyni a předsíni, bývá spousta věcí, které moc nevoní. Dojem pořádku umocní vyvětrání a jemný éterický olej z jehličnanů nebo citrusů, které se k zimě také hodí. Zvykněte si ho kápnout třeba do chomáčku vaty a někam nenápadně položit, nebo na toaletě na tu tvrdou ruličku uprostřed toaletního papíru.

Když dodáte bytu vůni éterických olejů, ihned se přidá pocit pečlivosti a čistoty. Zdroj: Shutterstock.com

A nakonec: něco pěkného na stole udělá divy. Ukliďte opravdu všechno ze stolu a dejte na něj sváteční ubrus a vázu s adventním aranžmá. Případný nelad okolo rázem zmizí, vy i ostatní budete vnímat především vlídný stůl, na který servírujete občerstvení.

